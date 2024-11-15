Ще один ширший пакет обмежень планується запровадити до річниці вторгнення.

Європейський союз працює над новим пакетом санкцій. Обмеження будуть спрямовані проти тіньового флоту танкерів, які Росія використовує для продажу нафти.

Видання Bloomberg пише, що пакет, який ЄС має намір затвердити до кінця року, також міститиме санкції проти окремих осіб, залучених до торгівлі. Країни-члени все ще обговорюють деталі обмежень, адже їх мають схвалити одноголосно всі члени блоку.

Останніми місяцями Євросоюзу стає дедалі важче домогтися схвалення пакета санкцій, причому Угорщина часто застосовує право вето під час переговорів.

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ЄС також працює над масштабнішим пакетом санкцій, який він сподівається ухвалити на початку 2025 року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати в себе подальші торговельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни хочуть, щоб під удар потрапила російська торгівля СПГ.

Цей пакет може бути представлений уже в січні, а мета - ухвалити його до символічної дати 24 лютого - третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції проти Росії - головні новини

Численні санкції США, Великої Британії та ЄС уже зачепили десятки танкерів, а також судна і сервіси, які використовуються для транспортування російської нафти.

Для цього вони заборонили компаніям з країн G7 і ЄС купувати нафту, що продається за ціною вище 60 доларів. Союзники України також ввели санкції проти низки компаній у третіх країнах, які допомагають Росії перевозити нафту, прагнучи скоротити доходи Москви.

Західним компаніям дозволено надавати транспортні, страхові та інші послуги, якщо нафту продають нижче за пороговий рівень.

У відповідь на режим санкцій Москва зібрала таємний флот танкерів, щоб обійти обмеження, продовжуючи отримувати прибуток від торгівлі. Ці доходи підживлюють військову машину Володимира Путіна, і США, Велика Британія та ЄС зробили їх скорочення пріоритетним завданням.

У жовтні верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Захід має запровадити санкції проти кораблів тіньового флоту РФ. При цьому країни G7 зобов'язалися вжити заходів для запобігання обходу Москвою санкцій.

До речі, 17 жовтня Велика Британія ввела найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Під удар потрапили 18 нафтових і чотири СПГ-танкери.

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