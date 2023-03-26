Польща намагається підтримувати у союзників інтерес до обмежень проти РФ.

У Євросоюзі спостерігається втома від санкцій проти Російської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю RMF FM. Однак попри це новий пакет обмежень можуть ухвалити у найближчі тижні. За словами посадовця прем'єра, тема антиросійських санкцій має повернутися на порядок денний протягом двох місяців.

"Насправді, сьогодні набагато менше апетиту, набагато менше апетиту до подальших санкцій," - заявив Моравецький.

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Польща працює над тим, щоб підтримувати у союзників бажання допомагати Україні в боротьбі проти окупанта.

"Матеріальна втома вже очевидна. Тому для Польщі важливо переконати наших партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним, що ми живемо в ключовий історичний момент як Європа і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги" - зазначив Моравецький.

Польща також активно працює над ліквідацією лазівок, завдяки яким РФ зараз може обходити деякі обмеження.

"Я також стурбований тим, що обмеження, які вже існують, дуже часто обходять. На додаток до 11-го пакету санкцій, ми також повинні говорити про посилення наявних пакетів. Коли я розмовляю з дипломатами в Брюсселі, обхід санкцій - це така собі замінна тема для наступних пакетів," - сказав польський прем'єр.

Санкції проти Росії

В Євросоюзі анонсували новий пакет санкцій проти РФ. Він в основному буде спрямований на боротьбу з обходом вже введених обмежувальних заходів.

Також очікується зниження раніше введеної "стелі ціни" на російську нафту. Коли таке рішення буде ухвалено, поки невідомо.

Зазначається, що запроваджені санкції не тільки скорочують фінансові можливості Росії, але і заважають їй активно виготовляти нову зброю. Ця проблема виникла через те, що більшість складних комплектуючих є імпортними. Зокрема, Росія змушена була сильно скоротити виробництво ракет.

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