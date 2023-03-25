Багато товарів, що відвантажуються в РФ, містять технології "подвійного призначення" і поставляються через треті країни. Ідеться в тому числі про автомобілі й пральні машинки.

Європейський союз може ввести торговельні обмеження щодо країн, які допомагають Росії купувати пральні машини і старі автомобілі, компоненти з яких використовуються для ремонту пошкодженої в боях військової техніки.

Чиновники, що стежать за торговими потоками в Москву, виявили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС і союзниками РФ у Центральній Азії. Про це пише The Telegraph.

Є побоювання, що нові торгові маршрути, активність яких зросла на 60-80%, використовуються Росією для обходу західних санкцій, покликаних паралізувати її військову машину.

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Згідно з конфіденційним документом, який потрапив у розпорядження The Telegraph, у Європі обговорюють плани протидії країнам, які допомагають Москві ухилятися від покарання у вигляді торгових санкцій.

Пропозиція може обмежити доступ будь-якої країни, бізнесу або приватної особи до ринку ЄС, якщо буде доведено, що вони реекспортували заборонені товари в Росію.

"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним і юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонній промисловості Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - йдеться в конфіденційному документі.

Технології подвійного призначення

Багато товарів, що відвантажуються містять так звані технології "подвійного призначення", які мають як військове, так і цивільне застосування, і входять до списку товарів, заборонених для експорту в Росію.

За словами чиновників, у число товарів, що вивозяться з ЄС у такі країни, як Казахстан, Киргизстан і Узбекистан, входять в основному пральні машини, старі автомобілі та фотоапарати.

Є побоювання, що багато товарів розбираються, а напівпровідники та інші компоненти використовуються для відновлення російських танків, бронетехніки і безпілотників-розвідників, які були пошкоджені в ході бойових дій в Україні.

"Це величезна проблема. Велика частина цього санкційного полотна й структури санкцій послаблюється", - сказало дипломат-високопосадовець з ЄС.

Закриття кордонів

Відзначається, що більшість товарів, що вивозяться з ЄС, направляються в Білорусь через сухопутний кордон із Литвою, а потім реекспортуються в Середню Азію. Чиновники можуть відстежувати експортні декларації аж до зовнішнього кордону ЄС, після чого вантажі фактично "зникнуть" і, можливо, будуть відправлені в Росію.

Польща закрила кордон, щоб закрити лазівку, але маршрут між Литвою та Мінськом все ще відкритий. У приватних бесідах Вільнюс скаржився, що 97% торгівлі через його кордон із Білоруссю здійснюють інші держави-члени Євросоюзу.

Литва входить до числа 19 держав-членів, які схвалили план введення торгових обмежень для країн, які допомагають Москві. Згідно з планом, а також розширенню санкцій проти союзників Росії, ЄС має спочатку провести дипломатичні переговори з країнами Центральної Азії, щоб попередити їх про наслідки.

Сплеск торгівлі з Казахстаном

Казахстан, один із найближчих партнерів Росії в регіоні, вже пообіцяв контролювати товари, що проходять через країну. Його торгівля з РФ різко зросла минулого року, оскільки санкції закрили доступ для Москви на західні ринки.

Влада Казахстану пообіцяла публікувати "в режимі реального часу відстеження всього ланцюжка руху товарів від кордону до кордону".

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами", - сказав представник Казахстану.

Дипломати G7 також уважно стежать за Туреччиною, Вірменією і ОАЕ на предмет потенційної допомоги, пропонованої військовій машині Росії.

Обхід санкцій проти РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями, незважаючи на введені проти РФ санкції. Для цього були створені фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані в березні 2022 року, в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів.

Раніше Bloomberg писав, що Росія успішно обходить санкції Європейського Союзу і країн "Великої сімки", забезпечуючи поставки напівпровідників та інших технології через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан.

А прем'єр-міністр Латвії заявив, що трейдери використовують Туреччину, Казахстан і Вірменію, щоб ухилятися від санкцій ЄС. Він вказав на збільшення торгівлі між Європою і цими трьома країнами, яке було "непропорційним тому, що було в минулому".

Європейський союз вимагатиме посилити контроль у країнах, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні. Експорт передових напівпровідників, мікросхем та інших технологій з ЄС і G7 в Туреччину, ОАЕ, Казахстан і 12 інших країн Східної Європи і Центральної Азії, різко зросли. Також спостерігається сплеск експорт з цих країн до Росії.

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