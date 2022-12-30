Після інформації зі ЗМІ про затримання бізнесмена рада директорів Ferrexpo провела спеціальне засідання.

Український бізнесмен і колишній народний депутат Костянтин Жеваго, заарештований у Франції, залишив пост директора і вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Як йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, після інформації зі ЗМІ про затримання бізнесмена та ухвалу суду у Франції екстрадиційного арешту, рада директорів Ferrexpo провела спеціальне засідання.

"Компанія повідомляє, що пан Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo plc... правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку", - йдеться в повідомленні.

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Справа Костянтина Жеваго:

Костянтин Жеваго - народний депутат III-VIII скликань і колишній власник банку "Фінанси та Кредит". У 2015 році Нацбанк України визнав цю фінансову установу неплатоспроможною, ліцензія банку була відкликана, розпочато процедуру ліквідації. Через три роки Фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством з банку Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд гривень.

У вересні 2019 року ДБР повідомило екс-нардепу про підозру в організації розтрати грошей фінустанови. Сам Жеваго стверджував, що махінації без його відома проводили тодішні менеджери банку, але на допити в ДБР не з'являвся. 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголошений у розшук. У листопаді 2019 року тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що Жеваго виїхав з України в одну з країн Європи. ЗМІ повідомляли, що йдеться про Швейцарію.

У червні 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена. 15 липня 2021 року в ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук.

У серпні 2022 року ЗМІ встановили, що Жеваго в Монако. Його помітили на його власній яхті "Z".

27 грудня 2022 року на елітному курорті в Куршевелі (Франція) екс-нардепа затримали. Зараз готуються документи для екстрадиції.

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