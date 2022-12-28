Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

На елітному курорті Куршевелі (Франція) затримано екс-нардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, готуються документи для екстрадиції.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань. Сьогодні, 28 грудня, заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

Слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екс-нардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.

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"У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", - розповіли у ДБР.

У ДБР нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку.

"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об'єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир.

"Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", - додали у ДБР.

Костянтин Жеваго: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради III–VIII скликань, колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

У Бюро нагадали, що 27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

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