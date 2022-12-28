Олігарх запевнив адвокатів, що не залишатиме Швейцарію, та вже за тиждень опинився на вечірці на елітному курорті.

Адвокати попереджали екс-нардепа, акціонера банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, аби він утримувався від поїздок до Франції, зважаючи на те, що Україна домагається його екстрадиції.

Попри рекомендації адвокатів, Жеваго поїхав на елітний курорт Куршевелі у Французьких Альпах, де й був затриманий. Він пішов на це, оскільки там відбувалася традиційна вечірка, заявив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

За словами Ткача, ще влітку журналістам вдалося встановити місце перебування оголошеного Україною в розшук Жеваго. Тоді його яхту помітили біля Монако. Після публікації журналістського розслідування, Державне бюро розслідувань (ДБР) у відповідь на запит ЗМІ зазначило, що "вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України".

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На тлі цього адвокати, за інформацією джерел Ткача, рекомендували Жеваго не їздити до Франції. Він запевних їх, що не робитиме цього і залишатиметься в Швейцарії, утім порушив обіцянку.

"Здавалося б, після цього Жеваго краще до Франції не їздити. Про це, за даними джерел з оточення олігарха, йому говорили адвокати. Жеваго дослухався. Був у Іспанії. Вечеряв на Ібіці. Лондон. Далі Дубай (яхту "Z" туди нещодавно перегнали). Але для людини з перших сходин списку Forbes є один важливий ритуал. Взимку – чекін в Куршевелі. Тусовка. Щоб адвокати не нервувались, фігурант запевнив що цього року буде мучитися у Швейцарії. І 21.12. літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршевелі. Хто не ризикує – той не п‘є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel", – написав Ткач.

За інформацією журналіста, ввечері 28 грудня приватний борт олігарха прилетів з Лондона до Женеви, яка розташовується неподалік Куршевеля.

"На борту могли бути адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції", – зазначив Ткач.

Справа Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго – народний депутат III-VIII скликань і колишній власник банку "Фінанси та Кредит". У 2015 році Нацбанк України визнав цю фінансову установу неплатоспроможною, ліцензію банку було відкликано, розпочато процедуру ліквідації. За три роки Фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством з банку Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд гривень.

У вересні 2019 року ДБР повідомило екс-нардепові про підозру в організації розтрати грошей фінустанови. Сам Жеваго стверджував, що махінації без його відома проводили тодішні менеджери банку, та на допити в ДБР не з’являвся. 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголошений в розшук. В листопаді 2019 року тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що Жеваго виїхав з України перебуває в одній із країн Європи. ЗМІ повідомляли, що йдеться про Швейцарію.

В червні 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена. 15 липня 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У серпні 2022 року ЗМІ встановили, що Жеваго в Монако. Його помітили на його власній яхті "Z".

27 грудня 2022 року на елітному курорті Куршевелі (Франція) екс-нардепа було затримано. Наразі готуються документи для екстрадиції.

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