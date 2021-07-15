Його звинувачують у розтраті 113 мільйонів доларів.

Відомого українського бізнесмена Костянтина Жеваго Інтерпол за запитом Держбюро розслідувань оголосив у міжнародний розшук.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

"За запитом ДБР Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Як вказують у ДБР, 27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру - у бюро заявляють, що він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінустанови.

Читайте такожНайбагатші українці за версією Forbes: статки Ахметова зросли майже втричі"Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", - уточнюють у відомстві.

Нагадаємо, в 2018 році Фонд гарантування вкладів повідомляв, що перед банкрутством банку Жеваго з нього незаконно вивели майже 5 млрд гривень.

На наступний рік ДБР оголосило в розшук екс-нардепа у справі про розтрату 2,5 млрд гривень. Також його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Наприкінці 2019-го року Нацбанк почав примусове стягнення з олігарха 1,5 мільярда гривень в рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування на користь Національного банку України, а в середині 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена.

Це сталося після того, як Жеваго програв НБУ справу у Верховному суді, де було залишено без змін рішення про стягнення коштів з колишнього власника "Фінанси та Кредит".

Сам політик і бізнесмен звинувачення відкидав, стверджуючи, що махінації без його відома проводили тодішні менеджери банку. У той же час на допити в ДБР він не з'являвся і зараз знаходиться за межами України.

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Автор: Андрій Софін