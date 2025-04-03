У Мінекономіки відмітили, що запроваджене США 10% мито на український експорт не є критичним.

Запроваджене США мито у 10% на український експорт не завдасть значних збитків Україні, оскільки частка експорту до США є незначною. Проте глобальна торговельна війна може серйозно вдарити по економіках ключових партнерів, зокрема ЄС, що може зменшити їхню підтримку для України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я би, попри різні суперечливі прогнози, на позитиви би не розраховував. Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США (0,9 млрд. дол або 2% всього експорту у 2024 році). Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально", - зазначив Гетманцев.

Відео дня

Проте, за його словами, глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках українських партнерів, передусім ЄС.

"Вони будуть уповільнюватись. Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - відмітив Гетманцев.

У свою чергу, міністерка економіки України Юлія Свириденко відмітила, що запроваджене США 10% мито на український експорт не є критичним. Крім того, Україна має можливість домовитися про кращі умови, оскільки США відкриті до переговорів.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", - зазначила Свириденко.

За її словами, Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції — на суму більше 1 млн дол.

"Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - додала міністерка.

Нові мита Трампа - головні новини

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит з іншими країнами. За словами Трампа, відповідні мита призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Нове мито для України становитиме 10%, що є мінімальною базовою ставкою. При цьому Росії в списку немає. Також від взаємних мит звільнені Канада і Мексика. Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що по Україні не сильно вдарить введення нових мит президента США Дональда Трампа, які він оголосив проти всього світу. За його словами, український експорт до США "не дотягує" до мільярда доларів. Немає навіть 2% від усього українського експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: