США запровадили проти України 10% мита, проте серйозних наслідків очікувати не варто.

По Україні не сильно вдарить введення нових взаємних тарифів президента США Дональда Трампа, які він оголосив проти всього світу. Український експорт до США "не дотягує" до мільярда доларів. Немає навіть 2% від усього українського експорту.

"США до нас завозять майже на 3 мільярди, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали "лайт" тариф у всього 10%. Найбільше ми возили металургійну продукцію, але там уже й так із березня для нас тариф 25% на сталь і алюміній", - заявив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Крім того, він зазначив, що ще Україна експортує до США труби для нафто- і газопроводів (37%). Однак на них теж уже запроваджено мита та антидемпінгові заходи.

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"Ще десь третину експорту становить аграрна та харчова продукція. Але там теж уже й так очікували з квітня тариф. Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю)", - наголосив Железняк.

Також він додав, що Європейський Союз, Індія і Китай та інші країни введуть у відповідь свої мита на продукцію зі США, тому Україна отримає своє "вікно можливостей" для заходу на їхній ринок.

Інші новини про запроваджені мита

Раніше УНІАН повідомляв, що США застерегли інші країни від відповіді на мита Трампа. "Влаштуйтеся зручніше, зробіть глибокий вдих, не вживайте негайних заходів у відповідь", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Крім того, у Білому домі вказали причину, чому Трамп не заніс до списку мит Росію. Прессекретар Керолайн Лівітт заявила, що Росія залишилася осторонь, бо санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".

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