Apple хоче незалежності від постачальників, тому має намір спроєктувати більше видів мікросхем власноруч.
Як повідомляє Bloomberg, компанія відкрила новий офіс в Південній Каліфорнії, який і займеться розробкою.
Читайте такожЯк скинути iPhone без комп'ютера, якщо забули код-пароль блокуванняІнженери, яких найме компанія, працюватимуть над створенням бездротових систем зв'язку, включаючи інтегральні схеми, модулі Bluetooth і Wi-Fi. Всі ці компоненти Apple зараз постачають Broadcom, Skyworks і Qualcomm.
Ці зусилля – частина масштабної кампанії Apple по переходу на власні рішення. Айфони вже давно оснащуються чіпами зв'язку U1, а нові Mac перейшли з Intel на процесори серії M.
Компанія, яка представила у вересні нову лінійку iPhone, серйозно відстає від своїх виробничих цілей та втрачає мільярди доларів виторгу через проблеми з логістикою. Місяцем раніше Apple через брак мікрочипів скоротила плановий обсяг виробництва iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць – і це попри переорієнтацію деталей.
А цього року купертинівці вперше за 10 років зупинили виробництво iPhone і iPad, відпустивши працівників фабрик відпочивати. Своєю чергою це означає, що до Нового Року та Різдва може виникнути дефіцит девайсів Apple.
Нагадаємо, що починаючи з 2020 року, в IT-галузі спостерігається дефіцит цілого ряду компонентів, включаючи різні чіпи. Зупинка заводів через пандемію коронавірусу і природні катаклізми не дають можливості виробляти компоненти швидко і в достатній кількості.