Про те, що Apple планує відмовитися від модемів Qualcomm, повідомлялося раніше.

Apple хоче незалежності від постачальників, тому має намір спроєктувати більше видів мікросхем власноруч.

Як повідомляє Bloomberg, компанія відкрила новий офіс в Південній Каліфорнії, який і займеться розробкою.

Читайте такожЯк скинути iPhone без комп'ютера, якщо забули код-пароль блокуванняІнженери, яких найме компанія, працюватимуть над створенням бездротових систем зв'язку, включаючи інтегральні схеми, модулі Bluetooth і Wi-Fi. Всі ці компоненти Apple зараз постачають Broadcom, Skyworks і Qualcomm.

Ці зусилля – частина масштабної кампанії Apple по переходу на власні рішення. Айфони вже давно оснащуються чіпами зв'язку U1, а нові Mac перейшли з Intel на процесори серії M.

Компанія, яка представила у вересні нову лінійку iPhone, серйозно відстає від своїх виробничих цілей та втрачає мільярди доларів виторгу через проблеми з логістикою. Місяцем раніше Apple через брак мікрочипів скоротила плановий обсяг виробництва iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць – і це попри переорієнтацію деталей.

А цього року купертинівці вперше за 10 років зупинили виробництво iPhone і iPad, відпустивши працівників фабрик відпочивати. Своєю чергою це означає, що до Нового Року та Різдва може виникнути дефіцит девайсів Apple.

Нагадаємо, що починаючи з 2020 року, в IT-галузі спостерігається дефіцит цілого ряду компонентів, включаючи різні чіпи. Зупинка заводів через пандемію коронавірусу і природні катаклізми не дають можливості виробляти компоненти швидко і в достатній кількості.

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Автор: Денис Пономаренко