Раніше Apple через брак мікрочипів скоротила плановий обсяг виробництва iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць.

Компанія Apple стикнулася з проблемою уповільнення попиту на нову лінійку смартфонів iPhone 13 попри наближення новорічних і різдвяних свят.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, про це Apple повідомила своїх постачальників.

Видання пише, що компанія через брак комплектуючих, перш за все мікрочипів, уже скоротила плановий обсяг виробництва iPhone 13 на цей рік на 10 мільйонів одиниць у порівнянні з попереднім планом у 90 млн. В Apple розраховували наступного року покрити більшу частину цього дефіциту, однак тепер там вважають, що ці плани можуть не здійснитися.

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Зазначається, що компанія Apple все ще на шляху до рекордного святкового сезону: аналітики очікують, що за останні три місяці цього року продажі зростуть на 6%, до $117,9 мільярда, але цей квартал не стане настільки успішним, як цього очікували в Apple і на Волл-стріт. Минулого року в цей період продажі компанії склали $111,4 млрд.

Затримки з поставками комплектуючих, а відповідно й готової продукції, а також інфляція й новий штам коронавірусу "Омікрон", що викликають нові занепокоєння серед покупців, можуть призвести до того, що споживачі "пропустять" лінійку iPhone 13 і очікуватимуть вже на нову модель iPhone, яку презентують у 2022 році.

В Apple відмовилися від коментарів щодо цієї ситуації, зазначили в Bloomberg.

Раніше виконавчий директор Apple Тім Кук зазначав, що найбільшою проблемою компанії буде затримка з виробництвом гаджетів через брак компонентів, зокрема чіпів. Це зменшить доходи Apple більш ніж на $6 млрд протягом святкового кварталу.

Зазначається, що відразу придбати новий iPhone 13 у США в фірмових магазинах може бути важко - часто їх треба замовляти й чекати кілька тижнів. Утім наразі ситуація дещо покращилася: зокрема, час очікування на iPhone 13 версії Pro скоротився з місяця до двох тижнів або менше.

Скорочення виробництва через брак мікрочіпів

Як повідомляв УНІАН, у жовтні інвестиційні банки JPMorgan і Needham прогнозували, що шанувальники Apple можуть зіткнутися з дефіцитом iPhone через глобальну нестачу чіпів.

У липні Apple прогнозувала уповільнення зростання доходів і заявила, що нестача чіпів, яка почала позначатися на продажах Mac і iPad, також відіб'ється на виробництві iPhone.

Про скорочення виробництва оголосили й інші великі виробники, у тому числі автогіганти Toyota і Volvo, GM і Jaguar Land Rover. Toyota, наприклад, до кінця літа скоротила випуск машин на 40% і закрила 14 заводів в Японії.

Компанія RED, на камери якої знімають Netflix і Голлівуд, на початку літа на два місяці зупинила виробництво через брак чіпів, і замовлені камери теж доводиться чекати місяцями.

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На брак чіпів скаржаться і південнокорейські технологічні гіганти Samsung і LG. Обидві корпорації, як і Apple, мають достатньо коштів, щоб купувати чіпи вагонами - але їх немає.

Чому виникла нестача мікрочіпів

Передумови сьогоднішньої нестачі чіпів, виникли не тільки через пандемію коронавірусу, вони складалися роками.

До числа проблем, з якими зіткнулася індустрія мікросхем перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.

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Автор: Олександр Топчій