Експерти пояснюють, що дефіцит, який негативно вплине на широкий спектр виробництв, почався через низку причин включно з пандемією коронавірусу.

Виробники автомобілів й електроніки: від телевізорів до смартфонів, - б'ють на сполох через глобальний дефіцит мікрочіпів. Це вже призвело до виробничих затримок в часи, коли споживчий попит відскочив назад після кризи, спричиненої коронавірусом.

Як пише Reuters, виконавчі директори компаній і аналітики скаржаться на низку причин, через які почалися нинішні проблеми з чіпами. Одна з них - це спроби китайського технологічного гіганта Huawei Technologies, який опинився під тиском санкцій США, запастися деталями. Інша - пожежа на заводі з виробництва мікрочіпів у Японії. Також на ситуацію вплинув карантин в країнах Південної Азії, введений через пандемію COVID-19, і страйки у Франції.

Читайте такожСтворено ОС для саморобних комп'ютерів на випадок апокаліпсисуАле головна причина - це недофінансування заводів з виробництва 8-дюймових чіпів, які належать здебільшого фірмам в Азії. Це призвело до того, що вони виявилися нездатними наростити виробництво в часи, коли попит на 5G-смартфони, ноутбуки й автомобілі почав швидко зростати.

"Вся індустрія електроніки зіштовхнулася з нестачею компонентів. Те, що ми планували виробити за місяць, тепер зможемо збудувати за два", - сказав виконавчий директор компанії Sand and Wave Доні Чжан.

Джерело в японській компанії з постачання деталей для електроніки повідомило, що компанія зіштовхнулася з нестачею Wi-Fi і Bluetooth-чіпів. Очікується, що затримки з їх поставками затягнуться на більш ніж 10 тижнів.

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Переклад: Лесь Димань