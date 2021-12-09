Apple вперше за 10 років зупинила виробництво iPhone і iPad, відпустивши працівників фабрик відпочивати.

Компанія Apple вперше за більш ніж десятиліття призупинила виробництво iPhone і iPad в Китаї. Попри весь свій вплив, навіть такого гіганта не оминув брак комплектуючих.

Про це пише агентство Nikkei Asia з посиланням на джерела.

За даними китайських ЗМІ, на початку грудня Apple зазвичай збільшує обсяги виробництва, аби задовольнити глобальний попит у святковий сезон. Проте в цьому році, замість додаткових змін, компанія просто зупинила виробництво, відпустивши працівників фабрик відпочивати.

Своєю чергою це означає, що до Нового Року та Різдва може виникнути дефіцит девайсів Apple.

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Крім обмеження на споживання електрики в Китаї, проблема пов’язана з нестачею компонентів – переважно не вистачає периферійних і дешевих компонентів на зразок мікросхем управління живленням від Texas Instruments і трансиверів від Nexperia.

Місяцем раніше Apple через брак мікрочипів скоротила плановий обсяг виробництва iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць – і це попри переорієнтацію деталей. Для складання стали використовувати спільні з iPad і старими поколіннями смартфонів запчастини.

Важливо також зауважити, що в Apple привілейоване становище в порівнянні з іншими замовниками, тому дефіцит торкнеться інші компанії ще сильніше.

Так, глава Razer попередив про неминуче зростання цін на ігрові ноутбуки, а у 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

Чому виникла нестача мікрочипів

Передумова сьогоднішньої нестачі чіпів, виникли не тільки через пандемію коронавірусу, вони накопичувалися роками.

До числа проблем, з якими зіткнулася індустрія мікросхем перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.

Автор: Денис Пономаренко