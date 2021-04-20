За словами Потураєва, ці конфлікти виникають через економічні проблеми в країні і на медіаринку зокрема.

Конфлікти між медіагрупами і телевізійними провайдерами мають вирішуватися шляхом переговорів, оскільки обидві індустрії є вкрай важливими для національних інтересів України.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на прес-конференції в УНІАН.

«Ми маємо йти шляхом переговорів, тому що це наші індустрії, інших у нас немає. Це наші медіагрупи, якими б вони не були, і це наші провайдери. Інших у нас не буде. Всі хочуть жити і все мають вижити», - сказав він.

За словами Потураєва, ці конфлікти виникають через економічні проблеми в країні і на медіаринку зокрема.

«Ці конфлікти виникають у тому числі через те, що на дуже обмеженому і бідному ринку бізнеси різної природи фактично ділять одні й ті самі гроші, наші гроші, людей, які споживають контент», - повідомив він.

Водночас нардеп наголосив, що підстав для твердження, що медіагрупи організували картельну змову, немає, а в центрі інтересів таких груп - забезпечення свого розвитку.

«Медіагрупи створюють контент, який потребує інвестування великих грошей. Якщо ми виведемо за дужки питання про власність у цих медіагрупах, ми все одно з вами мусимо констатувати, що інвестиції в контент потрібні і ці гроші не беруться з повітря. Нехай навіть завтра прийдуть американські філантропи і раптово куплять одну з медіагруп, все одно буде те саме», - наголосив Потураєв.

З огляду на це, за словами нардепа, кодування каналів і запровадження платного телебачення є логічним і економічно обгрунтованим.

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Що цьому передувало

В Україні восени з'явиться державна загальнонаціональна цифрова телемережа стандарту Т2, яка матиме як мінімум 12 додаткових каналів. Це стало можливим завдяки реформам у Концерні радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (Концерн РРТ).

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Автор: Павло Степанець