Як метро «на Виноградар» перетворилося на метро до приватного будівництва нового ЖК

Виноградар - один з найбільших житлових масивів Києва. Щоб доїхати звідси до центру міста - потрібно добре попітніти. Життя Олени Кобзар, як і сотень тисяч інших мешканців Виноградарю - постійний марафон. «Півтори години мені потрібно, щоб доїхати в один кінець. На Льва Толстого мені потрібно їхати. Ще півтори години – в інших кінець. Тобто три години життя вбити! І, при цьому, постійно поспішати: рано-рано встати, підганяти дитину – швидше, швидше, побігли до дитсадочка… Постійна гонитва», - жаліється жінка.

Ця гонитва, здається, могла б завершитись вже скоро - за проблему взявся особисто мер міста. Віталій Кличко пообіцяв, що побудує метро на Виноградар: «В грудні 2021 року дві станції будуть відкриті».

На відміну від попередників, які лише обіцяли, мерія Кличка оголосила тендер і, здавалося, почала будувати метро на Виноградар. Ось тільки це не зовсім так. За словами транспортного інженера, екс-головного спеціаліста Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Віктора Петрука, Сирецько-Печерська лінія більше не заходить у тіло житлового масиву Виноградар, а проходить повз нього!

Як так? Виявляється, за два роки до старту будівельних робіт, підлеглі Кличка повністю змінили напрямок гілки метро, на який так сподівалися мешканці жилмасиву. Віктор Петрук нагадує, що Сирецько-Печерська гілка мала йти по проспекту Правди. Це дозволило б людям, які щоденно їздять до метро на маршрутках по 20-30 хвилин, діставатися до метрополітену за 5-7 хвилин. Втім, насправді маршрут нових станцій пролягає в протилежній частині масиву, де по сусідству розташовані лише поля. Тож мешканцям Виноградаря знову доведеться їхати сюди тих же 20-30 хвилин.

Тобто, нове розпіарене столичною владою метро, фактично, будується в обхід густонаселеного житлового масиву. І зовсім не полегшує життя його мешканців.

В метрополітені ж вихваляються величезними сумами, які вже почали витрачати на станції метро. За словами радниці начальника київського метрополітену Наталки Макогон, загальний бюджет на три роки складає приблизно 6 млрд гривень. «На сьогодні місто виділило уже 2,5 млрд – це гроші міського бюджету», - говорить вона.

Неймовірна сума, за яку можна було б вирішити чимало транспортних проблем столиці. Але їх витрачають на станції, що з високою ймовірністю стануть збитковими. «Коли ми замовили дослідження, чи є там сьогодні попит, чи з’явиться він в найближчі 5-10 років, то ми порахували, що немає об’єктивних причин для будівництва… Це дуже дорогий проект», - розповідає депутат Київради Ілля Сагайдак.

Але до кого ж тоді насправді поїде метро? Адже поля, в які заводять «зелену гілку» метрополітену, вже не поля, а величезний будмайданчик. За кілька років тут з’явиться… новий житловий масив!

«Це якась комплексна забудова… Дев’ять мікрорайонів», - розповідає експерт у галузі містобудування Віктор Глеба.

Цим проектом, за несподіваним збігом обставин, керує близька до мерії компанія - «Столиця Груп», а точніше її власниця – бізнесвумен Владислава Молчанова. Вона - неофіційна дружина причетного до анексії Криму політика Сергій Коровченка та давня подруга тіньового мера столиці Вадима Столара. Без підтримки останнього, на думку Глеби, вона не змогла б створити справжню будівельну імперію: «Без нього вона б нічого тут не будувала, оскільки Столар працював з Черновецьким. А це все починалося з Черновецького… І Молчанова входила у вузьке коло Черновецького».

Крім того, жінка є одним зі спонсорів київського штабу «Батьківщини». І саме завдяки своїм непростим зв’язкам, ймовірно, і змогла пролобіювати прокладання метро до свого ЖК, - вважають експерти. «Під час розробки ТО стояла лише одна задача: обґрунтувати доцільність будівництва метро на ЖК Варшавський», - розповідає Віктор Петрук.

Коли київська влада вирішила будувати підземку саме сюди, вартість квартир одразу зросла. Виходить, за наш з вами рахунок чиновники збільшили прибутки наближених до столичної влади забудовників.

«Коли є метро біля дому, то квартиру в ньому набагато простіше здати в оренду. А, якщо в будинку легко здаються квартири в оренду, то в ньому багато квартир купують системні гравці, ті, хто заробляє на цьому гроші, робить на цьому бізнес», - розповідає юрист з питань нерухомості Іван Кудаяр.

При цьому слід зауважити, що міська рада не вперше підігрує цій забудовниці. За словами Віктора Глеби, будівництво на площі 375 га проводиться «без сплати жодної копійки в бюджет Києва чи в бюджет держави за використання державних земель сільськогосподарського призначення, з порушенням земельного кодексу».

Щоб «Столиця Груп» Влади Молчанової могла збудувати тут житлові об’єкти, ще у 2007 році столичні депутати, під керівництвом Леоніда Черновецького, в обхід закону змінили цільове призначення землі з сільськогосподарського на будівництво. За словами директора ДП «Науково-виробничий Агрокомбінат Пуща Водиця» Юрія Курінного, після цього рішення Київради відбулося вилучення цих земель у Державного підприємства. А потім забудовники уклали з ДП «Науково-виробничий Агрокомбінат Пуща Водиця» інвестиційний договір і, фактично, безоплатно почали будувати на землях державної власності.

«Квадратний метр в Києві коштує 300 доларів, а тут 375 га комерційної забудови… Це мільярд доларів… І з цього карколомного об’єкта жодної гривні в бюджет не потрапить», - вважає Віктор Глеба.

Не потрапить, бо формально замовником будівництва є те ж таки державне підприємство, яке начебто саме для себе будує усі ці ЖК. Попри те, що, згідно статута, займається сільським господарством… Та зиск від такої оборудки підприємство все ж має. За словами директора ДП «Науково-виробничий Агрокомбінат Пуща Водиця» Юрія Курінного, підприємство отримує 10% квартир, «працівники отримують квартири».

Правоохоронні органи намагалися довести порушення, стверджували, що була змова сторін. За словами Віктора Глеби, прокуратура міста доводила, що «ДП «Пуща Водиця», Міністерство аграрної політики і продовольства, за попередньою змовою на користь афільованих асоціацій «Столиця Груп» вчинили злочин, зловживаючи службовим становищем шляхом укладання інвестиційних договорів, метою яких було збагачення на державних землях». Але у суді справа розвалилася.

Але ж оборудки тут чи не на кожному кроці. Черновецький колись допоміг забудовникам роздерибанити державні землі. Віталій Кличко не відстає від скандального попередника: всупереч інтересам десятків тисяч киян, за їх же кошти, будує метро не для людей, а для друзів.

«Гроші» запитали у мера, як так сталося, що нові станції «зеленої гілки» метро на Виноградар будуються під ЖК «Столиці груп»? На що Віталій Кличко відповів: «Це маніпуляція…». Мовляв, метро будується не під «якісь там проекти».

Заперечувати – улюблена тактика мера-боксера. Провалене будівництво Шулявської розв’язки, шалено дорогий скляний міст, який почав тріскати вже в день відкриття – «це все не я», - говорить мер. Наразі на столицю чекає великий аудит, який і покаже, ким та як приймалися рішення. І як будівництво метро перетворилося на бізнес-проект приватних забудовників.

Олена Вдовиченко, Тетяна Стежар