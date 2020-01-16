Кінець dolce vita: Ernest Airlines згорнув крила

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines оголосила про зупинку польотів з 11 січня. Ця авіакомпанія була найбільшим перевізником пасажирів між Україною та Італією, виконуючи щотижня більше двох десятків рейсів між чотирма містами нашої країни та сімома містами на Апеннінському півострові.

Такий крок був зумовлений рішенням авіаційної влади Італії (ENAC) призупинити ліцензію лоукостера.

Цікаво, що санкції по відношенню до Ernest не були пов'язані з безпекою польотів. Тому заборона на виконання рейсів вводилась з затримкою, і авіакомпанія змогла виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мали куплені квитки. Проте, все ж таки, перевізник не до кінця впорався з цим завданням і попросив пасажирів не приїжджати в аеропорти на два дні раніше, ніж очікувалось. Адже, рішення ENAC набирало чинності лише з 13 січня.

Такий розвиток подій в Ernest Airlines пояснили тим, що призупинення ліцензії призвело до блокування і труднощів в діяльності.

«Ми зробили все можливе, щоб літати і гарантувати виконання якомога більшої кількості рейсів в період свят», - заявили в компанії.

Однак, українські пасажири сповна відчули на собі проблеми італійців. Зокрема, за день до зупинки польотів аеропорт «Львів» повідомив про скасування і затримку рейсів Ernest Airlines. Були скасовані рейси Львів – Венеція та значно затрималися з вильотом ряд інших рейсів.

Найбільше не пощастило 160 одеситам, які дві доби не могли вилетіти з Італії. За словами юриста-консультанта Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимира Біленького, спочатку був скасований рейс в Одесу і людям запропонували вилетіти рейсом Неаполь – Київ. Через брак альтернатив люди переїжджали з усіх міст Італії в Неаполь, щоб все-таки вилетіти. Однак, і тут чекало розчарування. Аеропорт «Київ» відмовився приймати літак через борги. Врешті-решт, і цей рейс скасували і, за словами Біленького, більшість пасажирів купили квитки на рейси інших авіакомпаній.

Можна лише здогадуватися, що пережили ці люди. Краще зрозуміти їх стан дозволяють фото в соцмережі Facebook, на яких десятки втомлених людей сплять на підлозі або валізах.

Один з пасажирів рейсу авіакомпанії Ernest одесит Євген Трофімов поділився своїми враженнями в соцмережі.

«Три доби замість кількох годин...Хотіли повернутися з Риму додому в Одесу прямим рейсом за дві з половиною години, а вийшло ось так: Рим - Одеса 9 січня о 9:00 рейс скасовується. Їдемо в Неаполь на автобусі (другий раз за поїздку). Виліт 9 січня о 15:00 скасовують теж. До пізнього вечора розбирання стоячи на ногах. Далі готель, і 10 січня в 5 ранку їдемо знову в аеропорт. Рейс призначений на 9 ранку. Очікування, скандали і скасування рейсу на початку четвертого», - написав він.

Зрештою, пасажир купив нові авіаквитки в Кишинів і звідти добрався до Одеси.

Авіакомпанія Ernest Airlines пообіцяла допомогти роздратованим пасажирам і вибачилася за незручності.

«Ми знаємо, що ні простого вибачення, ні просто відшкодування квитка не буде достатньо, щоб виправити проблеми, але можемо запевнити, що ми всі в авіакомпанії Ernest робимо все можливе, щоб допомогти всім пасажирам, які зазнали затримок або скасування в цю складну хвилину. Ми знову вибачаємось за будь-які незручності, які ми могли заподіяти», - заявили в компанії.

Хто за це заплатить?

Зрозуміло, що пасажири італійського лоукостера, які не потрапили в пункт призначення вчасно, пережили не найкращі емоції. Як і пасажири, які мали квитки на рейси на початку 2020 року. Тому справедливо, що вони захочуть компенсації не тільки вартості квитків, а й морального збитку.

За словами голови авіаційного сектору юридичної фірми "Кінстеллар" Олексія Бурчевського, гарантувати таке повернення або моральну компенсацію наразі ніхто не може.

«Авіакомпанія обіцяє, що усі кошти, сплачені за квитки, будуть повернені пасажирам. Однак гарантувати таке повернення наразі не може ніхто. Ernest зареєстрований в Італії, влада саме цієї країни повинна була б гарантувати виплати пасажирам, однак у випадку, якщо авіакомпанія оголосить про банкрутство, отримати виплати пасажири зможуть лише після інших обов’язкових виплат - податків, заробітної плати, тощо», - сказав він.

Пасажирам, за порадою Бурчевського, варто у будь-якому разі звертатись безпосередньо до авіакомпанії і писати листи до Управління цивільної авіації Італії (ENAC), адже відповідно до норм європейського законодавства пасажир може розраховувати на компенсацію до 400 євро.

«Якщо рейс пасажира було скасовано менш ніж за чотирнадцять днів до дати відправлення, і пасажиру не запропонували альтернативний варіант перевезення, то такий пасажир може розраховувати на компенсацію від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот євро, залежно від перельоту», - вважає експерт.

Крім того, якщо пасажира все ж було відправлено іншим рейсом, перевізник повинен відшкодувати витрати на перебування у готелі, харчування, телефонні дзвінки.

«Звертатися за компенсацією слід безпосередньо до перевізника. Якщо відповідь від нього не отримано протягом шести місяців, або відповідь не задовольняє пасажира, він може звернутися до Управління цивільної авіації Італії (ENAC) зі скаргою. Звернення робиться через веб-сайт ENAC», - зазначив Бурчевський.

Однак, у випадку неплатоспроможності перевізника, гарантії виплати вказаних коштів немає. Адже, у разі банкрутства авіакомпанії невідомо хто зможе компенсувати збитки.

Що пішло не так?

Зупинка польотів італійського лоукостера Ernest Airlines стала несподіванкою. До останнього часу компанія, яка почала свої польоти в Україну в грудні 2018 року, активно розширювала свою діяльність. В кінці 2019 року був відкритий представницький офіс компанії в Україні для продажу квитків та обробки звернень українських пасажирів. Тоді ж авіакомпанія назвала свою роботу успішною.

«В результаті двох років успішної роботи в Україні італійський перевізник з гордістю оголошує про відкриття своєї нової української штаб-квартири в історичному районі Подолі, в самому серці Києва. Представництво стане найважливішою квиткової касою Ernest Airlines, а також ключовим пунктом звернень з питань обслуговування пасажирів», - заявили в компанії за кілька тижнів до «фінального дзвінка».

Більше того, в жовтні минулого року Ernest Airlines оголосив про плани з квітня 2020 року запустити п'ять нових маршрутів між Україною та Італією. При тому, що маршрутна сітка і до цього рішення була досить великою. Авіакомпанія літала із Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецію, з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Мілан, Геную, з Одеси в Рим, а з Харкова в Мілан і Рим.

Виникає питання: чому ж у Ernest несподівано згорнув крила? Сама компанія пояснює зупинку ліцензії загальними фразами про фінансові труднощі. Авіаційний експерт і засновник компанії «Авіаплан» Євген Трескунов переконаний, що з огляду на відсутність нарікань на безпеку польотів причиною призупинення ліцензії стали правила Євросоюзу відносно стартапів.

«Згідно з законодавством ЄС, будь яка авіакомпанія стартап має вийти на самоокупність за двадцять чотири місяці або їхні інвестори повинні надати гарантії, що готові вкладати кошти, які повністю покривають витрати. Це є вимогою Євросоюзу для будь якої нової авіакомпанії. Тому, якщо за два роки немає самоокупності, то така компанія закривається. Судячи з усього Ernest не досяг цієї вимоги за два роки», - вважає експерт.

Дійсно, Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських і італійських інвесторів і отримала сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Цілком можливо, що інвесторам просто набридло вкладати гроші без реальних перспектив повернення.

Хоча в авіакомпанії і запевняють, що зараз ведуть роботу по відкликанню рішення ENAC про призупинення ліцензії.

«Ми активізували всі дії, спрямовані на скасування того самого положення, і нам потрібен час, щоб надати всі необхідні докази, щоб продемонструвати нашу фінансову стійкість, необхідну для відновлення наших операцій», - заявили в компанії.

Хто на заміну?

Зупинка або закриття Ernest Airlines не повинна засмучувати українських любителів італійської пасти, моцарелли та вина. Конкуренцію проблемному перевізнику на цьому напрямку складають український перевізник МАУ, компанії Alitalia, SkyUp та WindRose, які, правда, мають меншу маршрутну сітку.

Навесні український лоукост SkyUp планує відкрити чотири нових маршрути з Києва та Львова в міста Італії, які раніше обслуговував Ernest. Крім того, цього року SkyUp запустить рейси в Катанію (Сицилія), Пізу, Ріміні, Барі та Ламецію-Терме (південний регіон Калабрія).

На звільнені маршрути Ernest претендує і найбільший лоукост Європи - Ryanair. Ще в 2018 році комерційний директор цієї авіакомпанії Девід О'Брайан поскаржився, що італійська авіавлада надала дозвіл на польоти між містами Італії та України невеличкій, але своїй авіакомпанії - Ernest Airlines, а не Ryanair.

При цьому, О'Брайан сподівався запустити рейси з України в Італію ще в минулому році.

«В Європі дуже люблять розповідати таким маленьким країнам як Ірландія, що треба робити або як повинен функціонувати відкритий ринок. Наприклад, в Італії ми літаємо з Мілана і Пізи. Але уряд віддав перевагу авіакомпанії, у якої усього кілька рейсів. Ми подали в суд і виграли. Тому, можливо, ми будемо літати з Італії в Україну в наступному році», - сказав він.

Тому є всі шанси на запуск рейсів Ryanair з Італії до України вже в цьому році. Українські експерти вважають, що це може статися при умові, якщо Ernest за місяць без польотів не усуне зауваження.

«Якщо цього не станеться, то Ryanair або Wizz Air можуть його замінити. Але при умові, що працевлаштують італійців, які залишаться без роботи. Адже, позиції влади Італії досить протекціоністська. Не зважаючи на підписану угоду з Україною про відкрите небо, а також, не зважаючи на угоду 2005 року між Україною і ЄС, Італія додає умову для авіакомпаній з ЕС – переконайте нас, що ви працевлаштували італійців» - вважає Трескунов.

Загалом, прихильникам подорожей до Італії хвилюватися не варто. Навіть, якщо Ernest Airlines не відновить свою діяльності, його місце займуть інші. Як бачимо, це вже відбувається. Більше того, є всі шанси на запуск рейсів в Італію авіакомпанією Ryanair, яка сто відсотків зможе запропонувати нижчі ціни, ніж були в Ernest.

Олександр Куницький