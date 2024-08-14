Airbus готує революцію: авіарейсів буде більше, а квитки стануть доступнішими

Новий пасажирський літак Airbus A321XLR ще не виконав жодного комерційного польоту, але його вже прозвали "‎революційним"‎. Може здатися, що це ставить хрест на майбутньому Boeing. Втім, не все так просто, і що найголовніше: у виграші від цієї "битви титанів" - пасажири.

У липні стало відомо, що головний авіарегулятор ЄС – Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) – дозволило комерційну експлуатацію нового європейського літака Airbus A321XLR.

Він здійснив свій перший політ у червні 2022 року, після чого стартувала велика програма випробувань. Перший авіалайнер повинен надійти до іспанської авіакомпанії Iberia. Повітряне судно вже пофарбували в ліврею авіаперевізника.

Може здатись, що поява A321XLR – "прохідна" подія, адже у широкому сенсі літак став однією з версій Airbus A320 – одного з основних пасажирських авіалайнерів сучасності, який почали експлуатувати у кінці 80-х та побудували величезною серією у понад 11 тис. одиниць.

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Втім, насправді, A321XLR є не просто оновленням сімейства. Це заявка на те, щоб змінити ринок та потіснити великі широкофюзеляжні авіалайнери.

Новий гравець на авіаційній арені

"Маленькі літаки – майбутнє великих подорожей", – з такими заголовками у західних ЗМІ виходили статті, присвячені новому пасажирському літаку A321XLR, абревіатура у кінці назви моделі якого означає "Extra Long Range", тобто "надвелика дальність".

Дійсно, A321XLR може похвалитись найбільшою дальністю польоту з усіх вузькофюзеляжних авіалайнерів – вона складає 8,7 тисяч кілометрів! Це приблизно на 30% більше, ніж у базового A321neo. Тобто на практиці XLR зможе з'єднати, наприклад, Сідней та Токіо.

Звісно, таке зростання дальності польоту було б неможливим без суттєвої переробки базової моделі.

Головна відмінність A321XLR криється у фюзеляжі за крилом, де встановили додатковий паливний бак, через що, звісно, збільшилась загальна вага літального апарату. Обтічник на череві літака під новим баком був подовжений і на додачу до аеродинамічної функції також став захистом нової паливної ємності.

Також у порівнянні з A321neo зазнали змін основні стійки шасі, закрилки та система водопостачання.

Характеристики Airbus A321XLR:

Довжина: 44,51 м;

Розмах крила: 35,80 м;

Кількість пасажирів: 180-220 місць (2 класи);

Максимальна злітна вага: 101 т;

Тип двигуна: 2 двигуни CFM International LEAP-1A;

Максимальна швидкість: 876 км/год;

Крейсерська швидкість: 833 км/год;

Практична дальність: 8 700 км;

Практична стеля: 12 000 м;

Екіпаж: 2 люд.

Та чого до цього літака прикута настільки велика увага? Адже сама по собі дальність польоту давно не є проблемою. Наприклад, у авіалайнера Boeing 747-8 із максимальним навантаженням вона перевищує 14 тис. км.

Справа у тому, що той же 747-й є широкофюзеляжним авіалайнером. Такі літаки мають фюзеляж, ширина якого вимагає наявності двох проходів між рядами крісел у салоні. Довжина фюзеляжу найбільших таких машин може перевищувати 70 м.

Сьогодні на ринку далекомагістральних перельотів більшу частину рейсів здійснюють широкофюзеляжні авіалайнери, які є більш дорогими в обслуговуванні, аніж вузькофюзеляжні моделі, однак можуть взяти на борт більше пасажирів.

Не дивно, що авіакомпанії остерігаються відкривати далекі маршрути, які можуть не бути достатньо завантаженими. Адже для них це комерційно не вигідно.

A321XLR може докорінно змінити ситуацію, адже буде поєднувати відносну економічність вузькофюзеляжного літака з дальністю "великого" авіалайнера.

Новий літакфактично не має конкурентів, адже виробництво вузькофюзеляжного Boeing 757 (у версії 757-200 дальність польоту складає 7 275 км) американці звернули ще у 2004-му. А у моделей 737 MAX цей показник взагалі не перевищує 7 000 км.

"A321XLR позиціонують у якості конкурента більш серйозним моделям через його достатньо велику злітну вагу та здатність витримувати максимальне навантаження до 100 тонн, – говорить УНІАН експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце. – Він є таким собі проміжним літаком, який може забезпечувати ближньомагістральні, середньомагістральні та по деяким напрямкам навіть далекомагістральні перевезення".

Airbus багато зробила, щоб пасажири почували себе комфортніше під час дальніх перельотів. Зокрема, A321XLR отримав збільшені верхні багажні відділення.

Втім, це не може "прискорити" літак – A321XLR летить із меншою швидкістю, ніж його широкофюзеляжні побратими. Наприклад, політ з Парижа до Бостона на ньому може зайняти на 50 хвилин довше, ніж на A350 (крейсерська швидкість останнього складає 903 км/год).

Існують і інші ризикові моменти, на які звертають увагу експерти в галузі авіації.

"Сказати щось конкретне можна буде тільки після того, як він (A321XLR, – УНІАН) зіткнеться з реальним ринком. Свого часу "геймченджером" на ринку авіаперевезень називали Boeing 737 MAX. Була велика кількість замовників. Але після того, як відбулась низка авіаційних катастроф з даним літаком, він фактично опинився прикованим до землі на кілька років… Тобто ми розуміємо, що новий літак несе якісь нові технології, нові рішення, але з іншого боку - це завжди ризик", – каже УНІАН Богдан Долінце.

Boeing, який летить у прірву

A321XLR не тільки дозволить збільшити кількість напрямків, але й укріпить положення Airbus на світовому ринку пасажирських літаків.

Зараз на ньому є лише два великих гравці – Boeing та Airbus. Десь вдалині маячить китайський Comac з його моделлю C919, однак поки що цей літак може претендувати хіба що на популярність у самій Піднебесній.

Номінальні цифри також виглядають вражаюче. Лише за 10 років – з 2007-го по 2016-й – Airbus отримав замовлення на 9 985 літаків і поставив 5 644, тоді як у Boeing замовили 8 978 літаків і отримали 5 718. Конкуренція дуже запекла.

Обидві компанії відчували себе на ринку досить комфортно. Здавалось, що так буде завжди. Втім, за останні роки з літаками Boeing сталося безліч гучних інцидентів. Починаючи від аварійних ситуацій через, наприклад, несправну дверну заглушку (частину фюзеляжу, яку використовують як аварійний вихід), яка вилетіла у січні цього року у одному з Boeing 737. І закінчуючи великими катастрофами в Індонезії та Ефіопії, які забрали життя 346 людей.

В обох випадках причинами трагедії виявилась некоректна робота системи покращення характеристик маневрування MCAS (Maneuvering characteristics augmentation system) на літаку Boeing 737 MAX 8.

Звісно, це викликало скандал і позначилось на фінансових показниках Boeing. У квітні авіаконцерн повідомив про перше падіння доходів за останні сім кварталів. При цьому ще у березні повідомлялось про падіння акцій Boeing на приблизно 25% з початку року.

Airbus та Boeing: залишиться лише один?

Саме Airbus може стати головним бенефіціаром від проблем Boeing. Відомо, наприклад, що у минулому році європейський гігант поставив 735 комерційних літаків, тоді як Boeing за той же період - 528 крилатих машин.

Втім, поки що казати про кінець американського авіабудівного гіганту зарано.

Як влучно пишуть деякі західні журналісти, він "занадто великий і важливий, щоб збанкрутувати". Вони акцентують увагу на тому, що Boeing, як і раніше, є величезною корпорацією і одним з найбільших американських експортерів, ринкова вартість якого перевищує 102 млрд доларів.

Попри всі негаразди, доходи компанії у минулому році становили понад 77 млрд доларів. У Boeing працює понад 170 тис. осіб по всій Землі, а серед найбільш показових успіхів компанії – перший пілотований запуск у червні цього року розробленого нею космічного корабля CST-100.

"У Boeing дуже потужні ресурси – інженерні, технічні, лобістські, фінансові і так далі, – говорить УНІАН авіаційний експерт Костянтин Криволап. – Доля пасажирських літаків в компанії займає 15-25%. Якщо дивитися по напрямкам діяльності, то можна побачити, що вони диверсифікуються. Та навіть якщо у компанії є якась суто технічна проблема, то вони її вирішать".

Дійсно, крім цивільних літаків, Boeing також виробляє винищувачі F-15 та F-18. Це одні з основних бойових літаків США, які до того ж користуються великим попитом на міжнародному ринку. Також компанія виробляє літаки-заправники, вертольоти, балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, тощо.

"Американський долар забезпечить виживання Boeing, тому що компанія – одне з найбільших джерел економічного зростання для країни", – заявив раніше в інтерв'ю аналітичному MarketLine економіст консалтингової TS Lombard Стівен Бліц.

Більше того, невдачі Boeing у конкуренції з Airbus можуть в якомусь сенсі піти американцям на користь. Адже в Європі будуть настільки зосереджені на продажі поточних моделей (це стосується і нового A321XLR), що можуть "проспати" наступну технологічну революцію. І тоді вже Airbus доведеться наздоганяти Boeing.

Як би там не було, поява A321XLR – дуже гарна новина: як для авіакомпаній, так і для звичайних пасажирів. Перші отримають можливість відкрити нові напрямки, тоді як другі зможуть трохи зекономити на подорожах.

Так, раніше повідомлялось, що A321XLR дозволить бюджетній компанії Wizz Air відкрити наддалекі рейси – наприклад, з Європи до Азії чи Америки.

Згідно з планами, наприкінці 2030 фінансового року компанія планує мати 47 авіалайнерів A321XLR. Також серед лоукостерів літак закупила південноамериканська JetSMART, а загалом на даний момент замовлено понад 500 авіалайнерів Airbus A321XLR.

Нарешті, поява цього літака підштовхне інші компанії (в першу чергу, Boeing) до більш активного запровадження нових технологічних рішень. А це означає, що в майбутньому авіаційні подорожі стануть ще більш зручними, комфортними та безпечними.

Ілля Ведмеденко

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