З вересня 2022 року акції Tesla втратили 40% вартості.

Ринкова оцінка американського виробника електромобілів Tesla опустилася нижче позначки в $500 млрд. З вересня 2022 року акції Tesla втратили 40% вартості.

Як повідомляє Bloomberg, при цьому, за вказаний період фондовий індекс Standard & Poor's 500 додав 12%. Акції закрилися в ціні на 4,1% до 160,95 долара в Нью-Йорку, компенсувавши частину втрат, що мали місце на початку сесії.

Акції впали на 6,5% у вівторок, 13 грудня, в результаті чого його ринкова капіталізація ненадовго опустилася нижче 500 мільярдів доларів.

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Як йдеться в матеріалі, побоювання з приводу попиту на електромобілі, а також заклопотаність головного виконавчого директора Ілона Маска капітальним ремонтом Twitter Inc. вплинули на акції цього року.

Ілон Маск і рейтинг найбагатших людей планети:

14 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Ілон Маск віддав титул найбагатшої людини у світі. Маск поступився першим місцем у рейтингу найбагатших людей планети Real Time Billionaires, що складається журналом Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Станом на 14 грудня статки Маска оцінювалися в $176,8 млрд, а Арно і його сім'ї — в $188,6 млрд. При цьому в індексі мільярдерів Bloomberg станом на 14 грудня Ілон Маск зі статками в $168 млрд як і раніше посідав першу сходинку, а Бернар Арно - другу з $167 млрд.

За добу статки Ілона Маска скоротилися на $4,5 млрд (-2,49%), тоді як Бернар Арно збільшив свої статки на $ 2,7 млрд (+1,44%).

Війна в Україні та допомога Ілона Маска:

Відразу після російського вторгнення в Україну SpaceX Маска оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною. Процес розгортання зв'язку в країні дещо сповільнила бюрократична тяганина з боку США.

3 червня 2022 року в лікарні Бородянки встановили сонячні панелі від Ілона Маска.

9 червня 2022 року Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

12 червня 2022 року Ілон Маск передав українським розвідникам термінали Starlink.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України і ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40 відсотків, вартість підписки знизили з $100 до $60. Однак, незабаром тариф знову підвищили в рамках перегляду цін по всьому світу.

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