Виглядає він поки чудернацько, але вже здатний ходити та брати в "руки" предмети.

В ході презентації Tesla 2022 AI Day, що пройшла вчора ввечері, компанія Ілона Маска Tesla продемонструвала робочий прототип робота-гуманоїда Optimus, який буде займатися монотонними справами замість людей.

Вони використовують датчики та технології "автопілота" Tesla, але поки вміють небагато, пише The Verge. Втім, Ілон Маск вважає, що у їх розробки великий потенціал для використання на виробництвах.

У презентаційному ролику компанія показала, що вже вміє робочий прототип робота-гуманоїда. Поки він пересувається не дуже впевнено, але вже здатний переносити коробки, витягувати деталі з обладнання і навіть поливати квіти.

Найцікавіше, що його руки спроєктовані за подобою людських. Завдяки тому, що кожен палець має "два ступені свободи", вони можуть взаємодіяти майже з будь-яким предметом.

Сам робот оснащений процесором SoC Tesla, модулями Wi-Fi й LTE, а також акумулятором на 2,3 кВт/год, якого вистачає на цілий день роботи. Енергоспоживання в положенні сидячи становить близько 100 Вт, а при ходьбі в районі 500 Вт – приблизно як у потужного ігрового комп'ютера.

Вже відомо, що серійна модель зможе пересуватися зі швидкістю 8 км/год і підіймати вантажі до 20 кг. Коли вона буде готова, Маск говорити поки не готовий, але зазначає, що в майбутньому робототехнічний напрямок може стати для компанії важливішим за автомобільний.

За оцінками Маска, вартість робота складе менше ніж 20 тисяч доларів (близько 740 тис. грн), що в кілька разів дешевше сучасних аналогів.

Робот Optimus на презентації Tesla AI Day 2022

Tesla Optimus: що відомо про робота Ілона Маска

Концепт робота-гуманоїда загального призначення вперше був представлений більше року тому. Згідно із задумом Tesla, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах і інших повсякденних турботах. При цьому Маск тоді підкреслив, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

На початку 2022 року Маск говорив, що Tesla в цьому році віддає пріоритет розробці саме робочого прототипу робота-гуманоїда, а не запуску нових продуктів, які відклали на 2023 рік. Також мільярдер зазначив, що громадськість поки не побачила цінність Tesla Optimus, проте цей робот "повністю змінить світову економіку".

Пізніше мільярдер розповів, що планує децентралізувати контроль над роботами Tesla, щоб "не допустити повстання машин "і повторення сценарію з "Термінатора". Вона дозволить виключити організовану участь роботів у масових заколотах.

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