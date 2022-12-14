За добу статки Ілона Маска скоротилися на $4,5 млрд (-2,49%), тоді як Бернар Арно збільшив свої статки на $2,7 млрд (+1,44%).

Ілон Маск поступився першим місцем у рейтингу найбагатших людей планети Real Time Billionaires, що складається журналом Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Як повідомляє Bloomberg, стан Маска оцінюється в $176,8 млрд, а Арно і його сім'ї - в $188,6 млрд. При цьому в індексі мільярдерів Bloomberg Ілон Маск зі статком в $168 млрд як і раніше посідає першу сходинку, а Бернар Арно - другу з $167 млрд.

За добу статки Ілона Маска скоротилися на $4,5 млрд (-2,49%), тоді як Бернар Арно збільшив свої статки на $ 2,7 млрд (+1,44%).

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Війна в Україні та допомога Ілона Маска:

Відразу після російського вторгнення в Україну SpaceX Маска оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною. Процес розгортання зв'язку в країні дещо сповільнила бюрократична тяганина з боку США.

3 червня 2022 року в лікарні Бородянки встановили сонячні панелі від Ілона Маска.

9 червня 2022 року Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

12 червня 2022 року Ілон Маск передав українським розвідникам термінали Starlink.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка становила близько 40 відсотків, вартість передплати знизили з $100 до $60. Однак, незабаром тариф знову підвищили в рамках перегляду цін по всьому світу.

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