Нещодавно Маск передав Україні сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури на Київщині.

Приміщення лікарні в Бородянці Київської області обладнали сонячними панелями від компанії Tesla американського мультимільярдера Ілона Маска.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини. На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень", - повідомив він.

Федоров додав, що вдячний Ілону Маску за допомогу Україні.

Зазначимо, що сонячні панелі потужністю 13.9 кВт встановили в "Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги". За даними військової адміністрації області, сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на одну добу.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Ілон Маск заявив, що російські хакери нарощують зусилля, щоб зламати Starlink.

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