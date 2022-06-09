Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

Про це він написав у Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.

Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!", - зазначив Федоров.

Як відомо, в кінці квітня в Україні з'явилося представництво Starlink. Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".

В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Україна має вже 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником стала одним із лідерів у світі.

Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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