Розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині".

Польські фермери заблокували ще два пункти пропуску та поновили блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що в понеділок, 12 лютого, о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін".

"Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", – вказано у повідомленні.

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В ДПСУ сказав, що також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

Також поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Там планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Блокування українсько-польського кордону

12 лютого вранці в ДПСУ повідомляли про блокування з боку польського кордону вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

В ДПСУ зазначили, що на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів є можливість перетину кордону і легковими автомобілями, і автобусами.

Раніше УНІАН писав, що перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

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