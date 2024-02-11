Мова йде про пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів".

Завтра о 10 ранку польські перевізники планують заблокувати ще два пункти пропуску – "Устилуг" та "Угринів".

"Від завтра учасники акції анонсували, що блокуватимуть пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Такі дії можуть розпочатися орієнтовно о 10 годині", – розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що польські прикордонники не можуть вплинути на ситуацію. Протестувальники стоять не на самому кордоні, а на автошляхах на під’їзду до них, що ускладнює рух транспортних засобів.

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Блокування кордону

9 лютого з 10:00 ранку польські фермери влаштували пікет та знову перекрили кордон на пункті пропуску "Медика-Шегині". Пізніше протестувальники заблокували вантажний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Того ж дня, угорські фермери вийшли на протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною. Протестувальники звинуватили Україну в постачанні ГМО-продуктів.

Пізніше протестувальники заблокували вантажний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". До цього прикордонного пункту польські фермери від самого ранку почали під’їжджати на тракторах, а також заблокували пункт "Рава-Руська".

Вже 10 лютого було відновлено рух вантажівок по пункту пропуску "Медика-Шегині".

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