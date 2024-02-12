В ДПСУ не виключають, що блокування в напрямку пункту пропуску Шегині може поновитися.

Блокування відбувається на двох напрямках з боку польського кордону, утворилися черги.

"Учасники блокади перешкоджають руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська", - сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

При цьому зазначив, що раніше був розблокований напрямок пункту пропуску Шегині. "Зараз рух відбувається, але не можна виключати того, що такі дії можуть поновитися", - сказав Демченко.

Відео дня

Він розповів, що на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках 1050 вантажівок - 400 з них навпроти Рава-Руської і 650 навпроти пункту пропуску Ягодин.

За його словами, є черга із 1000 вантажівок в напрямку пункту пропуску Краківець. "Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії шукають альтернативні напрямки для перетину кордону", - додав Демченко.

В ДПСУ зазначили, що на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів є можливість перетину кордону і легковими автомобілями, і автобусами.

Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика".

Перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

Відео з черги на польському боці кордону опублікували на сторінці Granica/Кордон PL-UA у Facebook. Автор відео розповів, що блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки. Але зі скількох вантажівок висипали зерно невідомо.

На місці працювала поліція. У польських фермерів та українських водіїв, чиє зерно висипали, взяли дані.

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