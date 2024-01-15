Найбільша черга зранку 15 січня спостерігалася біля пункту пропуску Рава-Руська.

Станом на ранок 15 січня на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду приблизно 1200 вантажних транспортних засобів у напрямках до Рава-Руської, Краківця та Ягодина.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Еспресо.

"Продовжується блокування трьох напрямків - це Рава-Руська, Краківець та Ягодин. Станом на ранок 15 січня, за інформацією від польських колег, на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду десь 1200 вантажних транспортних засобів сукупно по цих напрямках", - заявив Демченко.

За його словами, найбільша черга сьогодні зранку була біля пункту пропуску Рава-Руська.

"Більш-менш інтенсивний рух ми продовжуємо помічати у напрямку пункту пропуску Краківець, а найменший - Ягодин, хоча цей напрям має найбільшу пропускну спроможність для вантажівок", - прокоментував речник Державної прикордонної служби України.

Він також зазначив, що приблизно 1200-1400 вантажівок пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може пропускати за добу в обох напрямках. Однак зараз на цьому напрямку слідують від 100 до 150 вантажівок упродовж доби.

"Нещодавно був розблокований пункт пропуску "Шегині - Медика", на якому черги залишаються, попри те, що динаміка руху зберігається на рівні тих показників, які були ще до блокування цього напрямку. Але водії та перевізники шукають напрямки та можливості, аби перетнути кордон, тому черга напроти Шегині є. Станом на сьогоднішній ранок там перебуває приблизно 950 вантажних транспортних засобів", - зауважив Демченко.

Польські фермери влаштували блокаду кордону - останні події

6 січня уряд Польщі уклав угоду із фермерами, яка має завершити блокаду українського кордону польськими аграріями. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких збереження низьких податків, надання субсидій та пільгових кредитів для фермерів.

О 21:00 6 січня 2024 року, польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється тепер у звичайному режимі.

Після розблокування польськими перевізниками пункту пропуску "Медика - Шегині" відмічалася інтенсивність руху вантажних транспортних засобів.

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