Також лідер польських перевізників анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску.

Польські протестувальники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до лютого наступного року.

"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", - повідомив лідер польських перевізників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху.

Крім того, лідер польських перевізників анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.

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"Фермери виходять у Медику у четвер. Разом ми зможемо більше", - додав він.

Ситуація на українсько-польському кордоні - останні новини

На початку листопада група польських страйкарів оголосила про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і " Рава-Руська-Гребене". Протестувальники вимагають повернути українських транспортерів до системи дозволів на вантажні перевезення. Після початку повномасштабної війни Єврокомісія скасувала цю умову для перевізників з України.

15 листопада стало відомо, що попри обіцянки польської влади, що гуманітарний вантаж їхатиме без черг та обмежень, страйк польських перевізників затримує гуманітарну допомогу, зокрема, ліки для українських військових.

22 листопада має відбутися зустріч українських чиновників разом з представниками Польщі та Єврокомісії. На цій зустрічі українська сторона хоче отримати від Польщі та Єврокомісії роз'яснення щодо блокування українського кордону.

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