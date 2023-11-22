Сьогодні відбудеться зустріч української сторони з колегами з уряду Польщі та Єврокомісією.

На зустрічі з представниками Польщі та Єврокомісії українські посадовці хочуть отримати роз’яснення стосовно порушення протестувальниками заявлених умов та міжнародних стандартів.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, сьогодні відбудеться зустріч з колегами з уряду Польщі та Єврокомісією.

"Єврокомісія організувала цю зустріч. Цього разу вона буде присвячена саме питанням блокування кордону. Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками тих умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", – зазначив він.

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За словами Деркача, можливо будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.

Крім того, він підкреслив, що давати дозвіл на страйк, який блокує кордон, і створює реальну небезпеку для двох країн – це юридично неправильно.

"Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що як мінімум має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків. Інше питання – наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались", – додав заступник міністра.

Блокування українського кордону – останні новини

6 листопада група польських страйкарів заблокувала рух вантажного транспорту в напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребене". Серед ключових вимог протестувальники наголосили на поверненні до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

21 листопада стало відомо, що орієнтовна сукупна сума збитків опитаних компаній з початку простою складає майже 306 млн грн. При цьому в середньому один день простою через страйк на польському кордоні коштує одній українській компанії втрат у розмірі близько мільйона гривень.

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