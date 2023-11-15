На українсько-польському кордоні залишається важка ситуація.

Попри обіцянки польської влади, що гуманітарний вантаж їхатиме без черг та обмежень, українські волонтери попереджають, що черги через страйк польських перевізників затримують гуманітарку, зокрема, ліки для українських військових.

"Наш перевізник повідомив, що через тисячі фур, заблокованих на кордоні з Польщею, всі наші заплановані на листопад вантажі затримуються", - написав український волонтер Юрій Кубрушко в соцмережі.

За його словами, поточними темпами вантажі доїдуть до України, коли у грудні настане "колапс на кордоні".

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"Наших запасів вистачить ще на пару тижнів. Після цього кожен день затримки лише по нашій ділянці роботи (військова медицина) буде мати ціну у десятки життів наших захисників щодня", - додав волонтер.

Блокування українсько-польського кордону: що відомо

Польські перевізники з листопада запланували страйки на кордоні до кінця цього року. Польська сторона невдоволена конкуренцією з українськими перевізниками після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Польські перевізники планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

11 листопада заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що польська влада на місцях пообіцяла, що поліція буде інформувати українських водіїв, що гуманітарний вантаж має їхати без черг та обмежень.

Пізніше українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону. Заступник міністра інфраструктури тоді зазначив, що ключовою вимогою протестувальників було повернення до системи дозволів на вантажні перевезення. За його словами, Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". "Чекаємо відповідь вкотре", - додав Деркач.

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