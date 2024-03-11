Польські фермери не пускають жодної вантажівки з України у декількох напрямках.

Польські протестувальники, які нещодавно відзначились сутичками з Поліцією, продовжують блокувати п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"У ніч з 8 на 9 березня протестувальники припинили блокування на напрямку пункту пропуску "Краківець". І за ці дні ми бачимо інтенсивність руху по цьому пункту відповідно до пропускної спроможності. Інтенсивність там доволі висока в обох напрямках. Але, звісно, і на цьому напрямку черга залишається – станом на ранок це десь близько 600 вантажівок. Адже водії та перевізники обиратимуть всі можливі напрямки для того, щоб перетнути кордон", – розповів Демченко.

Він також додав, що станом на 11 березня польські протестувальники ухвалили рішення не пропускати вантажівки, які рухають в напрямку Польщі через пункт пропуску "Угринів". В напрямку України планується пропускати по 4 вантажівки на годину.

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"По п'яти напрямках, де блокування руху продовжується, в чергах стоїть близько 1700 вантажівок. Найбільше в районі пункту пропуску "Ягодин". Крім того, протестувальники не пропускають взагалі вантажівки, які їдуть з України до Польщі, на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". У зворотному напрямку вони пропускають невелику кількість вантажівок – в "Ягодині" минулої доби близько 40 вантажівок, в "Шегині" – 30", – зазначив Демченко.

Ситуація на кордоні Польщі з Україною: важливі новини

10 березня у ДПСУ в розповіли, що польські фермери, як і анонсувалось, тимчасово припинили блокувати пункту пропуску "Краківець". Зрештою, заблокованими залишились п’ять напрямків.

До цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з лідерами фермерського руху, однак сторони не змогли домовитися, тому польські аграрії обіцяють продовжувати протести. Загалом вони невдоволені так званим "Зеленим пактом для Європи" (Green Deal). Другою важливою причиною є надходження агропродукції з України.

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