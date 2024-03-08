За словами міністра внутрішніх справ, фермери мирно протестували, відповідно до прав кожного громадянина.

Під час протестів фермерів у Варшаві 6 березня результаті операції польська поліція затримала 55 осіб, серед яких 26 були особливо агресивно налаштовані. Частина затриманих протестувальників була у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі у мережі Х.

Глава Міністерства внутрішніх справ Марцін Кервінський розповів, що протести в середу вийшли з-під контролю. Серед іншого відбулися сутички між учасниками та поліцією. Він зазначив, що протестувальників можна розділити дві категорії, повідомляє tvn24.pl.

"Я хочу чутко розділити дві категорії протестувальників: фермери, які мирно протестували відповідно до прав кожного громадянина, але ми також мали справу з групою хуліганів і провокаторів, які напали на поліцію. У цьому, мабуть, немає сумнівів. Ми всі ми бачили ці картини, коли стовпами, на яких були вивішені біло-червоні прапори, виколювали бруківку і бруківка летіла в бік міліціонерів", – зазначив міністр.

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За його словами, поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, відреагувала на це, щоб забезпечити безпеку.

Протести польських фермерів

На початку березня польські фермери провели вже масштабні протести у Варшаві. Так, 6 березня, демонстранти принесли антиукраїнські та антиурядові транспаранти, запалили фаєри та вступили у кілька сутичок із поліцією. Аграрії невдоволені так званим "Зеленим пактом для Європи" (Green Deal). Другою важливою причиною є надходження агропродукції з України, Росії та Білорусі.

Також польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на 7 березня в черзі на шести пунктах пропуску в черзі стояли близько 2300 вантажних транспортних засобів.

Водночас Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще потрапляє через Білорусь і країни Балтії.

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