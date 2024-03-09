Масштабну вуличну акцію анонсували на 20 березня.

Польські фермери не змогли домовитися з урядом і обіцяють продовжувати протести. Про це повідомляє Polsatnews за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дональда Туска з лідерами фермерського руху.

Як розповів журналістам представник фермерів Анджей Собоцінський, прем'єр-міністр заявив, що не планує повністю закривати кордон для імпортного продовольства, а лише організує експорт надлишків зерна, аби стабілізувати ринок. Цей варіант не подобається фермерам. Вони вважають, що з відкритим кордоном ці надлишки з’являться знову.

Також Дональд Туск не зміг задовольнити фермерів за іншою ключовою вимогою – послаблення екологічних вимог ЄС в межах так званої Green Deal. Прем’єр пообіцяв продовжити переговори з Європейською комісією щодо цього, тож фермери у відповідь пообіцяли "стежити за руками" прем'єр-міністра.

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За словами голови "Солідарності індивідуальних фермерів" Томаша Обшанського, глава уряду прийшов на зустріч з фермерами "ні з чим", тож ніякої домовленості досягти не вдалося. Відтак фермери продовжать протести – наступну акцію заплановано на 20 березня.

"Будуть перекриті обласні та районні міста, дороги. Вона буде навіть сильнішою, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає державної підтримки", – сказав Обшанський.

Протести польських фермерів

Як писав УНІАН, польські фермери вже тривалий час блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи проти імпорту українського зерна. Вони не пропускають не лише фури із зерном, а взагалі усі вантажівки.

Також фермери періодично влаштовують масштабні вуличні протести у Варшаві та інших містах Польщі. Останній такий протест відбувся 6 березня і закінчився сутичками із поліцією.

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