Напрямок розблокували тимчасово, польські фермери повернуться туди протягом декількох днів.

Станом на ранок 10 березня на кордоні з Польщею заблоковано п’ять напрямків. Польські фермери, як і анонсувалось, тимчасово припинили блокувати пункту пропуску "Краківець". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз – на п’яти напрямках. До цього, як відомо, було шість. В ніч з 8 на 9 березня вони припинили свої дії у напрямку руху пункту пропуску "Краківець". Це, власне, тимчасово. Вони зазначили, що свої дії поновлять десь 13 числа. Таку інформацію ми маємо від польських колег", – розповів речник ДПСУ.

За його словами, хоча Краківець розблоковано і рух відбувається інтенсивний, там продовжує залишатися черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону у бік нашої держави. Це десь близько 600 вантажівок.

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На решті п’яти напрямках, де продовжується блокування, приблизно 1700 вантажних транспортних засобів сукупно стоять у чергах для перетину кордону, додав Демченко.

Загалом польські фермери пропускають певну кількість вантажівок у бік України. Повністю заблоковано проїзд вантажних транспортних засобів у двох напрямках в бік Польщі – "Ягодин" та "Шегині", В напрямкау України на цих пунктах пропуску є незначний рух.

В ДПСУ підкреслили, що водії та перевізники шукають альтернативні маршрути та можливості об'їзду. Останнім часом спостерігається збільшення черг на кордоні із сусідніми країнами, зокрема, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

Водночас зуманітарні вантажі прибувають на територію України. Про ускладнення руху для них на заблокованих пунктах пропуску не відомо, вказав Демченко.

Протести польських фермерів

Напередодні, 9 березня, речник ДПСУ Демченко повідомляв, що польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець".

Однак за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дональда Туска з лідерами фермерського руху сторони не змогли домовитися, тому польські аграрії обіцяють продовжувати протести. Загалом вони невдоволені так званим "Зеленим пактом для Європи" (Green Deal). Другою важливою причиною є надходження агропродукції з України.

Раніше УНІАн писав, що Польща веде неформальні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення країни від частини правил "Зеленої угоди".

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