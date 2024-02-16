В черзі, найймовірніше, навіть не виокремлюють вантажні транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантаж.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко висловив сумніви, що польські фермери, які заблокували пункти пропуску на кордоні, пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, що йде до України.

"В черзі, яка є на території Польщі, скоріш за все, вони навіть не виокремлюють вантажні транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну", – заявив речник ДПСУ в ефірі телемарафону.

На уточнення, чи означає це, що гуманітарка теж застрягла, Демченко сказав: "Скоріш за все, так".

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Він також зауважив, що через дії на території Польщі щодо блокування руху, протягом останніх дні відбувається часткове зростання черг вантажних авто на території Словаччини та Угорщини.

"Наприклад, навпроти пункту пропуску "Ужгород" на території Словаччини в черзі знаходиться, станом на ранок сьогодні, десь 450 вантажівок. І 230 вантажних транспортних засобів – навпроти пункту пропуску "Тиса" – це на території Угорщини", – розповів представник ДПСУ.

Блокада кордону

Як повідомляв УНІАН, у лютому польські фермери вчергове розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Станом на 13 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску. 14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з 20 лютого. У відповідь українські перевізники розпочали протест у відповідь.

Станом на ранок 16 лютого польські фермери продовжували блокування на п’яти напрямках – пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів".

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