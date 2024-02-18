Глава Мінюсту вважає, що з польськими фермерами треба розмовляти, оскільки вони хотіли б допомагати, а не блокувати.

Міністр юстиції Денис Малюська дорогою до Варшави зупинився на українсько-польському кордоні, щоб поговорити з місцевими фермерами, які блокують кордон.

"Після перетину кордону вийшов поговорити з польськими фермерами, які блокують кордон. Дуже приємні мужики, у яких купа міфів в голові. Вони чули, що українські фури везуть не лише українське, а і російське збіжжя, а російського вони не хочуть. Кажуть що транзит вони залюбки б пропускали, але країни, куди прямують товари, відмовляються їх приймати, бо неякісне, і транзит нібито повертається у Польщу. Щось там з товаром у вагонах було не так", - повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

Він відмітив, що не бачив злих та агресивних фермерів. За його словами, з польськими фермерами на кордоні треба розмовляти та пояснювати, оскільки вони хотіли б допомагати, а не блокувати.

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Українсько-польський кордон - останні новини

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з кількох українських фур. Блокувальники тоді зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки. Пізніше в польському уряді відреагували на інцидент.

16 лютого Мінінфраструктури повідомило, що національний перевізник "Українське Дунайське пароплавство" готується до запуску баржевих контейнерних караванів через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.

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