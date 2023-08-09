Вартість бензину А-95 та дизпального досягла 54 грн за літр.

Великі мережі АЗС, зокрема, ОККО та WOG знову підвищили ціни на пальне більше ніж на одну гривню за літр.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", на ОККО бензин марки А-95 тепер коштує 54 грн/л, А-95-преміум - 56 грн/л, ДП — 54 грн/л. На заправках WOG бензин марки А-95 коштує 53,99 грн/л, А-95-преміум — 55,99 грн/л, ДП — 53,99 грн/л.

У той же час, бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 60 копійок, до 52,50 грн/л, дизпальне додало стільки же і коштує 50,60 грн/л. На станціях Chipo всі види пального здорожчали на 1 гривню, на "БРСМ-Нафта" бензин і дизпальне додало 34 копійки.

Відео дня

Невеличкі мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-2,5 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

Як повідомляв УНІАН, на думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, низька платоспроможність населення є стримуючим фактором для зростання цін на пальне. На його думку, в цьому місяці ціни зростуть максимум ще на 1,5-2 грн за літр після чого подальше підвищення може обернутись відмовою українців від використання авто.

Із серпня, великі мережі АЗС майже щодня суттєво піднімають розцінки на бензин та дизель.

Подальше зростання вартості пального в Україні буде залежати від нафтових котирувань в світі, за деякими оцінками, кожне зростання вартості бареля на 5-7 доларів за тонну відображатиметься плюс 1 грн за літр пального в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: