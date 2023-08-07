У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 41 копійку і становила 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 43 копійки, до 49,69 грн/л.

Великі мережі заправок, зокрема, ОККО, WOG, SOCAR знову підвищили ціни на пальне на 1 гривню за літр.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", у цих мережах заправок бензин марки А-95 піднявся в ціни до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 гривню за літр, на KLO дизпальне додало 0,50 грн/л.

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Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л.

Крім того, у період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 41 копійку і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 43 копійки, до 49,69 грн/л.

Що відбувається з цінами на пальне

Як дослідив УНІАН, мережі заправок почали підвищувати ціни на пальне з 1 липня, коли чиновники підвищили податкові ставки до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення росіян.

Попри прогнози експертів, у липні ціни на пальне зросли не так радикально, як очікувалось. За рахунок запасів горючого, закуплених заправками до введення податків, в липні бензин та дизель здорожчали на 3-5 грн, попри те, що фактичне податкове навантаження зросло на 11 гривень - за літр бензину, на 8 гривень – за літр дизельного палива.

Проте, на початку серпня мережі АЗС почали міняти цифри на стелах майже кожного дня. Так, тільки за перші дні серпня ціни пального зросли на 3-4 грн. Тут зіграв фактор не тільки повернення податків, а суттєве зростання світових цін нафту. Протягом останнього місяця ціна нафти зросла з 75 до 85 доларів за барель.

Подальше зростання вартості горючого в Україні буде залежати від нафтових котирувань в світі, за деякими оцінками, кожне зростання вартості бареля на 5-7 доларів за тонну відображатиметься плюс 1 грн за літр пального в Україні.

6 серпня 2023 року експерт спрогнозував нові ціни на пальне. Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман прогнозував, що через здорожчання нафти на світовому ринку в Україні з вересня ціни на бензин та дизель зростуть до 54-55 грн/л.

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