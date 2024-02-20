Україна стала в цьому конфлікті заручницею ситуації, переконаний Андрій Дещиця.

Блокування польско-українського кордону вигідно кільком сторонам, заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця в ефірі "Київ 24".

"Незадоволення польских фермерів, використовується тими силами, які хочуть посварити Україну та Польщу. А в цьому найбільший інтерес має Москва. Вбити клин між нашими державами та народами. А другі – це польські політики, які також не зацікавлені в стабільній політичній ситуації в Польщі. Особливо перед виборами до органів місцевого самоврядування, які заплановані у Польщі на квітень. Вони також розігрують цю карту і при цьому використовують Україну", – пояснив Дещиця.

Він також додав, що розуміє польских протестувальників. Але вважає, що вони мають дивитися на першопричини цієї проблеми.

Відео дня

"Звичайно, українська агропродукція, яка надходила до Польщі, вона також знецінювала вартість польского зерна. Але тут не питання в тому, що українські фермери винні в тому, що продавали в Польщу цей товар. У Польщі місцеві фірми це купували. А потім вже перепродавали це з націнкою на польському ринку", – сказав Дещиця.

Крім того, за словами екс-посла, вирішення вимог протестувальників лежить у компетенції польського уряду та Єврокомісії, а не України.

"Україна стала просто заручником усіх цих процесів, цих протестів. Ніби у всьому, що сталося, винна Україна. Але ж джерелом цих усіх проблем стала російська агресія проти України. Так само як і джерелом збільшення вартості зерна на ринках Польща та Європи є те, що туди надходить російське зерно, можливо навіть вкрадене в України", – зазначив Дещиця.

Крім того, він додав, що якщо не донести цю інформацію до протестувальників, то ситуація може погіршуватися.

"Я думаю, що всю цю інформацію треба доводити до протестувальників. Адже ситуація й надалі буде напруженою, буде ескалація. І якщо польська влада не прийме відповідних дій, то вона може стати сама заручником цих протестів", – пояснив Дещиця.

Блокування українсько-польського кордону: важливі новини

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ".

Крім того, в мережі з'явилася інформація, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів.

На думку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, конфлікт на кордоні України з Польщею є штучним. Він грає на руку Кремлю.

Вас також можуть зацікавити новини: