Представники організаторів протестів заявляють, що Польщу завалюють зерном з України.

Організатори протестів заявляють, що польські фермери можуть заблокувати пасажирські перевезення з Україною. Таку заяву зробив лідер прикарпатського осередку організації "Ошукане село" Роман Кондрув, пише RMF24.

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, це буде міжнародна проблема. Я чув, що українська сторона теж хоче перекрити кордон з іншого боку. Якщо ми вирішимо не пускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", – сказав активіст.

За його словами, фермери почуваються обдуреними командою прем’єр-міністра Дональда Туска. Він додав, що Польщу завалюють зерном з України. Тому фермери мають претензії не до простих українців.

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"Ми відкрили коридор солідарності, і всі ринки збуту забрала Україна. Сьогодні нам нема куди продавати зерно, і те українське зерно, яке до нас тече, це технічне зерно, яке є шкідливим", – сказав він.

Ситуація на кордоні з Польщею

Станом на вівторок, 20 лютого, польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" фермери перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

В "Укрзалізниці" заявили, український вантаж, який розсипали поляки, прямував до Німеччини транзитом через Польщу. Там додали, "Укрзалізниця" чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, а лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни.

Українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Це відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.

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