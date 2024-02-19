Міністр пояснив, що ця ситуація грає на руку Кремлю.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував в ефірі телемарафону перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо блокади кордону.

"Коли почалося блокування ще й наших пасажирських автобусів і потягів, ми говоримо, що це неприпустимо. Це грає на руку РФ, Москва може цим скористатися. Блокада відбувається на польській стороні і лише польські правоохоронці можуть навести там порядок", – заявив Кубраков.

Він також додав, що РФ вже користується цією кризою у своїх інтересах, просуваючи наративи про сварку між Польщею та Україною. Крім того, міністр сказав, що РФ може готувати додаткові провокації на кордоні.

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Також Кубраков запевнив, що українська влада робить усе можливе, аби розблокувати кордон з Польщею.

"Нагадаємо, що напередодні останнього блокування, яка почалося нещодавно, був підписаний меморандум польського уряду з протестувальниками, що до 1 березня блокувань не буде. І у нас був період в кілька тижнів, коли черг на кордоні не було і коли ми побачили, що всі ці перепони абсолютно штучні", – запевнив Кубраков.

Нові протести, на які цього разу вийшли аграрії, міністр вважає не об'єктивними. Він наводить статистику, відповідно до якої, протягом січня транзитом через Польщу Україна експортувала 300 тисяч тонн агропродукції. В той час як через морський зерновий коридор Київ "протягом останнього часу" експортував близько 17 млн тонн агропродукції.

"Тепер, замість перевізників включилися аграрії. Мені здається, що вони не розуміють всю проблему. Адже коли Сили оборони започаткували новий "зерновий коридор" у Чорному морі, весь обсяг агропродукції пішов туди. Зараз трансфер нашої агропродукції через кордони Польщі мінімальний, тому всі ці блокування зараз – абсолютно штучні", – сказав міністр.

Кубраков також підтвердив, що протестувальники блокують всі види транспорту, а не лише ті, які перевозять українське зерно.

"Вони блокують не лише агропродукцію, вони блокують все. У наших вантажівках ми імпортуємо пальне, воно також стоїть. Два дні тому вони розвернули фуру зі зброєю. Крім того, весь наш експорт страждає. Ситуація критична, сподіваюся, що польський уряд сприйме це серйозно", – пояснив Кубраков.

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною

Ситуація на кордоні з Польщею загострюється. 18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ".

Крім того, в мережі з'явилася інформація, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів.

На тлі цієї проблеми, Держприкордон службі України повідомили, що поляки, ймовірно, не пропускають в Україну гумдопомогу.

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