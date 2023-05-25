Авіаперевізник взяв на озброєння методику супермаркетів, які знижують ціни на продукти, в яких закінчується термін придатності.

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa ввела значні знижки на харчування в літаках. Авіаперевізник взяв на озброєння методику супермаркетів, які знижують ціни на продукти, термін придатності яких спливає.

Як повідомляє Avianews.com, тепер на зворотних рейсах Lufthansa в базові аеропорти Мюнхен та Франкфурт непродані продукти будуть продаватися зі знижкою за єдиною ціною 3,5 євро. Через обмежений термін придатності непродані під час рейсу продукти зазвичай вивантажуються після перельоту і відправляються на утилізацію, що вкрай невигідно перевізнику.

Концепція передбачає, що перед приземленням літака пасажир зможе уточнити, які страви залишилися, і купити їжу з собою. В результаті авіакомпанія не буде платити за утилізацію продуктів.

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Дочірні компанії Lufthansa – Austrian Airlines, Swiss і Eurowings почали пропонувати знижки на непродану їжу в 2022 році.

Lufthansa та скасовані рейси

Lufthansa досить часто стикається з проблемою скасованих або перенесених рейсів у зв'язку з чим, питання харчування на борту та утилізації зіпсованих продуктів набуває особливої актуальності.

У червні 2022 року через страйк персоналу авіакомпанії Lufthansa в аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Профспілки вимагали підвищення зарплати на 10% для 20 тисяч робітників.

15 лютого 2023 року у зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa були скасовано або перенесено всі авіарейси.

17 лютого 2023 року Lufthansa була змушена скасувати близько 1300 рейсів. Через страйк, який проходив у семи аеропортах Німеччини, близько 300 тисяч пасажирів не змогли скористатися своїми квитками на рейси.

27 березня 2023 року Німеччину паралізував найбільший за 30 років страйк транспортників. У страйку взяли участь близько 350 тисяч працівників транспорту.

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