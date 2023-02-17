За оцінками асоціації аеропортів ADV, майже 300 тисяч пасажирів постраждали від скасування 2340 рейсів.

У п'ятницю, 17 лютого 2023 року, у зв'язку зі страйком, який проходить в семи аеропортах Німеччини, близько 300 тисяч пасажирів не зможуть скористатися своїми квитками на рейси.

Як повідомляє Tagesschau, в аеропортах Німеччини проходить попереджувальний страйк, який ініціювали профспілка ver.di та Асоціація державних службовців.

Як йдеться в матеріалі, страйк в аеропорту Ганновера почався вчора ввечері. Це єдиний із семи страйкуючих аеропортів, який не має заборони на нічні рейси. Страйкують також аеропорти у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Штутгарті, Бремені, Гамбурзі та Дортмунді.

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За оцінками асоціації аеропортів ADV, майже 300 тисяч пасажирів постраждали від скасування 2340 рейсів. Асоціація говорить про "безпрецедентну ескалацію". Тільки Lufthansa була змушена скасувати близько 1300 рейсів.

Асоціація державних службовців DBB вимагає підвищення заробітної плати на 10,5%, але мінімум на 500 євро для приблизно 2,5 мільйонів федеральних та місцевих службовців. Своїм страйком працівники хочуть підкреслити свої вимоги в колективному переговорному процесі між федеральним та місцевими урядами. Заплановані також спільні мітинги.

Скасовані рейси

27 червня 2022 року наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa оголосив страйк. В аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Найбільше рейсів було скасовано в Мюнхені та Франкфурті-на-Майні. Профспілки вимагали підвищення зарплати майже на 10% або щонайменше на 350 євро для 20 тисяч робітників.

1 жовтня 2021 року 16 європейських авіакомпаній зобов'язалися надавати більш точну інформацію та виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.

25 січня 2023 року аеропорт Берлін-Бранденбург скасував усі рейси, заплановані протягом дня. Було скасовано понад 300 рейсів. Рішення було ухвалено у зв'язку зі страйком співробітників.

15 лютого 2023 року у зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa були скасовано або перенесено всі авіарейси.

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