Очікується, що у страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту.

27 березня в Німеччині почався масштабний страйк працівників транспорту, який називають найбільшим за останні 30 років.

Як повідомляє DW, страйк відбувається за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він триватиме добу і торкнеться роботи транспорту по всій країні.

Очікується, що у страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

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На даний момент Залізничний концерн Deutsche Bahn повідомив про зупинку руху поїздів далекого прямування по всій країні. При цьому в компанії очікують, що проблеми з рухом поїздів продовжаться і вранці 28 березня.

Не буде курсувати більшість приміських поїздів, оскільки їх оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

Скасовано практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн.

Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але в аеропорти інших міст Німеччини, де проходять страйки, літаки не вилітають.

У семи регіонах Німеччини скасували рух частини громадського транспорту. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессен, нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальц, Саксонію та Північний Рейн - Вестфалію. У регіонах діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

До страйку приєднався і оператор автобанів Німеччини.

Страйк стане найбільшим у Німеччині з 1992 року, підкреслив глава Verdi Франк Вернеке. Він проходить одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками і представниками німецької влади, який запланований на 27-29 березня в Потсдамі.

Страйки транспортників

35 січня 2023 року аеропорт Берлін-Бранденбург скасував усі рейси через страйк, який торкнувся близько 35 тисяч пасажирів.

17 лютого 2023 року відразу сім аеропортів Німеччини скасували всі авіарейси. Майже 300 тисяч пасажирів постраждали через скасування 2340 рейсів. Асоціація державних службовців DBB вимагала підвищення заробітної плати на 10,5%, але мінімум на 500 євро для приблизно 2,5 мільйонів службовців.

7 березня 2023 року через страйк у Франції розпочався транспортний колапс. Франція зіткнулася з вуличними протестами і серйозними заворушеннями, оскільки транспортники і персонал нафтопереробних заводів були проти плану Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік до 64 років.

У червні 2022 року персонал німецької авіакомпанії Lufthansa оголосив страйк. Профспілки вимагали підвищення зарплати на 10% для 20 тисяч робітників. В аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів.

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