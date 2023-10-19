Компанія Ілона Маска може зіткнутися з "величезними проблемами" у нарощуванні виробництва Tesla Cybertruck.

Компанія американського винахідника Ілона Маска Tesla попри труднощі з нарощуванням виробництва нарешті розпочне поставки футуристичного пікапа Cybertruck вже 30 листопада.

Як повідомляє Reuters, Tesla Cybertruck кине виклик таким лідерам на ринку електричних пікапів, як Rivian R1T, Ford F-150 Lightning і General Motors Chevrolet Silverado EV.

За словами Маска, він хотів би "стримати очікування" щодо вантажівки та додав, що компанія може зіткнутися з "величезними проблемами" у нарощуванні виробництва та прибутку.

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"Ми вирили собі могилу з Cybertruck", - сказав він у відповідь на питання про прибуток. Він уточнв, що частково через збільшення випуску вантажівки, автовиробник зазнав деяких збитків.

Зазначається, що автокомпанія здатна виробляти понад 125 тис. Cybertruck на рік. При цьому сам Маск додав, що у 2025 році ця кількість може зрости до 250 тис.

За його словами, наразі є більше мільйона попередніх замовлень на цю вантажівку. Ці замовлення передбачали розміщення невеликого депозиту.

В свою чергу деякі аналітики доволі скептично ставляться щодо ймовірних продажів, особливо в найближчій перспективі.

"Я б не очікував, що Tesla буде продавати або виробляти близько 125 тис. пікапів", - сказав стратег з акцій Morningstar Сет Гольдштейн. "Але я думаю, що вони дають нам зрозуміти, яку потужність вони збираються виділити для Cybertruck в міру нарощування виробництва", - додав він.

Очікується, що автовиробник оголосить ціну на автомобіль 30 листопада.

Чотири роки тому компанія очікувала, що ціна на цей пікап буде нижчою за $40 тис., але з того часу ціни на електромобілі зросли. Конкурент R1T коштує від $73 тис., а F-150 Lightning – від $50 тис.

Електропікап Cybertruck: що відомо

Американський винахідник Ілон Маск представив Cybertruck ще в 2019 році, але масове виробництво постійно затримувалося. Мільярдер пояснив це проблемами з поставками компонентів.

У травні 2023 року підприємець Маск пообіцяв акціонерам компанії, що Tesla буде здатна виробляти 250 тис. Cybertruck на рік, орієнтуючись на попит.

У липні повідомлялося, що Tesla зібрала перший вантажний електропікап Cybertruck на заводі в Остіні.

Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck буде випускатися в трьох комплектаціях з дальністю ходу 400 км, 480 км і 800 км. Найдешевший "бюджетний" варіант Cybertruck обійдеться $40 тис., а найдорожча версія коштуватиме в $70 тис.

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