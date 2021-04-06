Минулого року за програмою «Велике будівництво» відремонтували 67,2 км автошляху, в цьому році планують відновити ще майже 50 км.

У Черкаській області стартували активні ремонтні роботи на найдовшій трасі цього регіону – Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань. В ході ремонту відновлять сумнозвісну частину об’їзної, на ремонт якої мешканці чекали понад 40 років. Роботи проходить у рамках президентської програми «Велике будівництво», повідомляє Черкаська ОДА.

«Зокрема, відновлюється 12-кілометрова ділянка об’їзної дороги Черкас (від повороту на с. Геронимівка і в напрямку Сміли). Також тривають поточні середні ремонти Н-16 на виїзді зі Сміли в напрямку Умані і до початку села Ротмистрівка, від закінчення села Носачів до залізничного переїзду біля села Сигнаївка», - розповів голова ОДА Олександр Скічко.

Траса Н-16 протяжністю 208,1 км, що пролягає від Золотоноші через Черкаси, Смілу, Шполу, Звенигородку, Тальне та закінчується в Умані, є однією з ключових транспортних артерій області. Попри це, стан дороги десятиліттями перебував у жахливому стані.

Минулого року за програмою «Велике будівництво» відремонтували 67,2 км автошляху, в цьому році планують відновити ще майже 50 км.

Загалом упродовж 2021 року за програмою «Велике будівництво» в Україні побудують і відремонтують 6 500 км доріг та 245 штучних споруд по всій країні. За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, ще один напрямок робіт – розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами, щоб скоротити час в дорозі до 3-4 годин.

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Автор: Григорій Бондар