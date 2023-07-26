Російський уряд схвалив подовження встановленого терміну ремонту мосту через Керченську протоку, який був пошкоджений в результаті атаки безпілотника.
Як зазначається в розпорядженні на сайті уряду країни-агресора, графік ремонту Кримського мосту подовжено на шість місяців. Терміни відновлення мосту подовжили до 31 грудня 2023 року.
Раніше росіяни планували відремонтувати міст до 1 липня, проте після другої атаки, яка сталася 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух по Кримському мосту вже в листопаді.
Повторне продовження ремонту мосту відображає проблеми, пов'язані з новими пошкодженнями, завданими в липні.
Вибухи на Кримському мосту
Перший вибух на мосту стався в жовтні 2022 року. Тоді Москва заявила, що при перетині прольоту вибухнула замінована вантажівка. В результаті вибуху обрушилися частини автодорожнього мосту і виникла пожежа на паралельному залізничному мосту. Росія звинуватила в інциденті спецслужби України.
Наприкінці лютого уряд агресора заявив, що автомобільний міст повністю відкритий для руху, а до початку травня оголосив про повне відкриття залізничного мосту.
Проте вже 17 липня були звдані нові пошкодження. Незабаром після атаки на міст Путін оголосив про вихід Росії з Чорноморської ініціативи.
18 липня 2023 року у Кремль прийшла сумна новина - Кримський міст не полагодити.
На думку експертів, за атакою міг стояти іранський дрон "Шахед", який РФ сама ж і запустила, щоб атакувати Україну. За іншою версією, ЗСУ використовували для операції морські дрони з кількома сотнями кілограм вибухівки.
В СБУ вже заявили, що деталі події розкриють тільки після війни.
Після інциденту об'єкт закрили, а 50 тисяч російських"туристів", які потрапили в Крим до підриву опинилися в пастці. У РФ вже порадили їхати їм через інші окуповані території.