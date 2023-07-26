Графік ремонту Кримського мосту подовжено на шість місяців.

Російський уряд схвалив подовження встановленого терміну ремонту мосту через Керченську протоку, який був пошкоджений в результаті атаки безпілотника.

Як зазначається в розпорядженні на сайті уряду країни-агресора, графік ремонту Кримського мосту подовжено на шість місяців. Терміни відновлення мосту подовжили до 31 грудня 2023 року.

Раніше росіяни планували відремонтувати міст до 1 липня, проте після другої атаки, яка сталася 17 липня, окупанти планували остаточно запустити двосторонній рух по Кримському мосту вже в листопаді.

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Повторне продовження ремонту мосту відображає проблеми, пов'язані з новими пошкодженнями, завданими в липні.

Вибухи на Кримському мосту

Перший вибух на мосту стався в жовтні 2022 року. Тоді Москва заявила, що при перетині прольоту вибухнула замінована вантажівка. В результаті вибуху обрушилися частини автодорожнього мосту і виникла пожежа на паралельному залізничному мосту. Росія звинуватила в інциденті спецслужби України.

Наприкінці лютого уряд агресора заявив, що автомобільний міст повністю відкритий для руху, а до початку травня оголосив про повне відкриття залізничного мосту.

Проте вже 17 липня були звдані нові пошкодження. Незабаром після атаки на міст Путін оголосив про вихід Росії з Чорноморської ініціативи.

18 липня 2023 року у Кремль прийшла сумна новина - Кримський міст не полагодити.

На думку експертів, за атакою міг стояти іранський дрон "Шахед", який РФ сама ж і запустила, щоб атакувати Україну. За іншою версією, ЗСУ використовували для операції морські дрони з кількома сотнями кілограм вибухівки.

В СБУ вже заявили, що деталі події розкриють тільки після війни.

Після інциденту об'єкт закрили, а 50 тисяч російських"туристів", які потрапили в Крим до підриву опинилися в пастці. У РФ вже порадили їхати їм через інші окуповані території.

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