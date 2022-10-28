За даними НБУ, паливо в поточному році вже подорожчало на 66%.

Пальне в Україні суттєво подорожчало цього року (66%) і дорожчатиме до 20% щорічно.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті Національного банку.

"Подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових факторів зростання собівартості енергоємних товарів. Це підтверджується посиленням впливу фактора "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що дорогі енергоносії впливають і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема, будівельних матеріалів і скляних виробів, що в результаті прямо або побічно впливало на загальну інфляцію. Вагомими факторами зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, які посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії.

"Ефекти перенесення високих цін на пальне будуть тривати й надалі, зумовлюючи, зокрема подорожчання транспортних послуг. Це буде підживлювати загальну інфляцію", - підсумували в НБУ.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб розв'язати проблему з дефіцитом пального: у березні були скасовані акцизи, а ПДВ був зменшений з 20% до 7%.

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

21 вересня Верховна Рада ухвалила закон про повернення акцизів на паливо.

28 вересня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Згідно з документом, були повернуто акцизи у розмірі: бензин – 100 євро за 1000 літрів; дизель – 100 євро за 1000 літрів; біопаливо – 100 євро за 1000 літрів; газ-52 євро за 1000 літрів.

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