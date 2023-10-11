З 1 жовтня до таксистів можуть застосуватись штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та електронні платіжні засоби, вже з жовтня повинні видавати чеки.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової служби України, ця норма почала діяти відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 Закону "Про застосування РРО (реєстратор розрахункових операцій – УНІАН) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

"З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, у тому числі фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку другої – четвертої груп, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО та/або ПРРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нововведення стосується таксистів, які:

Не є платниками податків першої групи;

Проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають платіжні карти;

Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від РРО – УНІАН).

Податки під час війни

13 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень. З 1 серпня народні депутати повернули довоєнне оподаткування українських підприємців, скасувавши податкові пільги, які були запроваджені із початком повномасштабного вторгнення.

Законом передбачалося скасувати пільгову ставку єдиного податку на рівні 2%, а також скасувати мораторій на перевірки для ризикових категорій бізнесу: виробників підакцизних товарів, надавачів фінансових послуг та грального бізнесу. Скасування пільгового оподаткування та повернення перевірок було однією з вимог Міжнародного валютного фонду до України.

Втім, як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, тотальні перевірки бізнесу з 1 жовтня поновити не встигнуть, а норма про скасування перевірок була виключена з фінального законопроекту. Натомість, депутати запропонували повернути перевірки для абсолютно усіх категорій підприємців. Цей законопроект досі ще не голосувався.

6 жовтня стало відомо, що податкова моніторить продажі через Instagram і Facebook, інтернет-майданчики, а також відслідковує громадян і бізнеси, які порушують податкове законодавство. Таким чином податківці отримують інформацію про українців, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, та бізнеси, що неофіційно приймають платежі.

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