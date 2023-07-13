Після підпису президентом закон набуде чинності з 1 серпня.

Верховна Рада під час засідання розблокувала ухвалення закону про повернення довоєнного оподаткування, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши при цьому, що зараз голова парламенту отримав право підписати закон, передати його на підпис президенту та з 1 серпня закон вже набуде чинності.

"Розблокування підписання податкового законопроекту №8401. Вони (блокуючі законопроекти - УНІАН) набрали 53, 46, та 34 голоси з 226 необхідних", - написав Железняк.

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Податки під час війни

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

1 лютого 2023 року стало відомо про те, що Кабмін готується повернути податки на довоєнний рівень.

Документ передбачає: скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу; скасування можливості для ФОП-платників єдиного податку І та II групи не сплачувати єдиний податок; відновлення проведення документальних перевірок; відновлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Верховна Рада 30 червня ухвалила в цілому податковий законопроект №8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. Прийняття цього документу є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

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