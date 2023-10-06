Податківці отримують інформацію про українців, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, та бізнеси, що неофіційно приймають платежі.

Державна податкова служба активно моніторить соціальні мережі Facebook та Instagram, а також інші інтернет-майданчики та відслідковує громадян і бізнеси, які порушують податкове законодавство. Зокрема, здійснюють продажі або надають послуги без реєстрації підприємницької діяльності та не сплачують податки, або сплачують їх не в повній мірі.

Про це йдеться в повідомленні ДПС, яка наголосила на тому, що державна реєстрація суб’єктів господарювання є обов’язковою умовою здійснення усіх видів підприємницької діяльності.

"ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації", - наголошують податківці.

Крім того, Державна податкова служба отримує інформацію про бізнеси, які, відповідно до їхніх сторінок у соцмережах, здійснюють продажі, але проводять розрахунки неофіційно - через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.

"Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПС, у вересні податківці виявили 9 систематичних порушень, більшість з яких стосувалася неофіційної торгівлі без реєстрації підприємницької діяльності та продажу фальсифікованих підакцизних товарів.

Штрафи за податкові порушення

Як повідомляв УНІАН, за торгівлю без використання регістраторів розрахункових операцій (РРО, пРРО, касових апаратів) або не видачу фіскальних чеків підприємці мають сплатити штраф у розмірі 100% від суми реалізованих таких чином товарів або послуг. У разі повторного порушення штраф зростає до 150%. Відповідні штрафи повернулися для українських підприємців з 1 жовтня.

Як прокоментував це введення голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, штрафи для бізнесу "будуть великими".

Податкова "перекриває кисень" для бізнесу

В Україні з 1 серпня 2023 року набрав чинності закон про скасування податкових пільг та повернення довоєнного оподаткування підприємців. Зокрема, ним скасовувалася пільгова ставка єдиного податку на рівні 2%. Крім того, відповідним законопроектом передбачалося скасувати мораторій на перевірки для ризикових категорій бізнесу: виробників підакцизних товарів, надавачів фінансових послуг та грального бізнесу.

Повернення перевірок та скасування пільгового оподаткування було однією з вимог МВФ до України.

Втім, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, в останній момент з цього законопроекту була вилучена норма про відновлення перевірок для окремих категорій бізнесу, хоча це була компромісна редакція, погоджена з фондом. Замість цього окремі депутати пропонують скасувати мораторій на податкові перевірки для абсолютно усіх категорій підприємців. Законопроект про повернення тотальних перевірок був зареєстрований у Верховній Раді 6 вересня, проте досі не розглядався у сесійній залі.

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